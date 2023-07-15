Eyüpsultan’da şehitler için 58 kurban kesildi

Eyüpsultan Belediyesi her yıl Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayram da ilçede bulunan şehitler için kurban keserek ailelerine teslim etti. Şehitler için ilk olarak Eyüp Sultan Camii’nde bayram namazı sonrası dualar edildi. Ardından Eyüpsultanlı 58 şehit için 58 kurban kesimi gerçekleştirildi. Eyüp Sultan Camii arkasında bulunan Vakıflar İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü Eyüpsultan İmarethanesi Adak Kurban Kesim Merkezi’nde gerçekleşen kesimin ardından kurban etleri şehit ailelerine

teslim edildi.

Şehit Cemal Demir. Şehit Erkan Pala.

ERKAN PALA İBB BİNASI ÖNÜNDE ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Emekli ve Fatih Haydar Vakfı Başkanı Erkan Pala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit düştü. Erkan Pala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısından sonra vakıf üyelerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Eşiyle helalleşen Pala, iki oğlunu yanına alarak kendisi de sokağa çıktı. İlk olarak Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığının önüne giden Erkan Pala, daha sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gitti. Burada çocuklarından ayrılan Pala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda yaralandı. Pala, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde

vefat etti.

CEMAL DEMİR KÖPRÜDE ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Cemal Demir 15 Temmuz akşamı, oğlu Yusuf Demir ile iş için gittikleri Bilecik’ten dönerken, Çamlıca gişelerinde trafiğe takılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalkışma girişimi sonrası yaptığı çağrıyı radyoda dinleyen Demir ve oğlu, Boğaziçi Köprüsü’ne doğru hareket etti. Kısıklı’ya yakın bir yerde arabasını park eden ve oğluyla yürüyerek köprüye yönelen Demir, darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

KURBAN ETLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kesilen kurbanlar arasında 15 Temmuz Darbe Girişiminin Eyüpsultanlı şehitleri Erkan Pala ve Cemal Demir için kesilen kurbanlıklar da bulunuyordu.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün kalkıştığı darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binası önünde hainler tarafından vurularak şehit edilen 51 yaşındaki Erkan Pala’nın ailesi ve o dönem adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yine hainler tarafından açılan ateş sonucu

şehit olan 67 yaşındaki Cemal Demir’in ailesi kesilen kurbanları ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.



















