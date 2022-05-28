Eyüpsultan’dan Bosna’ya çocuk parkı

Eyüpsultan Belediyesi, Balkanlar’da yaşayan kardeşlerimizin yanında olmaya, onların talep ve isteklerini olabildiğince yerine getirerek, mutluluklarını ortak olmaya devam ediyor. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek’in inisiyatifiyle, Eyüpsultan Belediyesi tarafından, Nemila Camil Sijaric Okuluna 15 Temmuz Çocuk Parkı yapıldı. Parkın açılışına, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, Türkçe ve Boşnakça şarkılar ve şiirler eşliğinde eğlendi.