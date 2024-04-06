Facia göz göre göre gelmiş

Beşiktaş'taki yangınla ilgili hazırlanan ön raporda, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu ve söndürme sisteminin çalışmadığı bilgisine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tutuklanmalarının talep edildiği sevk yazısında yangın ve şüphelilerle ilgili detaylar yer aldı. Yangın sonrası iş güvenliği ve yangın uzmanından oluşan bir bilirkişi heyetinin, 2 cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtilen yazıda, ön bilirkişi raporuna göre, sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

YANGIN KAPILARI GÖSTERİLMEMİŞTİ

Yazıda, şüphelilerin iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmedikleri ve kusurlu olduklarının belirlendiği de kaydedildi. Kamera görüntülerine göre, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı aktarılan yazıda, gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığına vurgu yapıldı. Alınan ifadelere göre ise yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli kapıdan kaçmış

Kulüp ortaklarından Mehmet Menduh Ceylan ifadesinde kimseye demeden odasındaki gizli kapıdan kaçtığını söyledi. Ceylan ifadesinde, “Muhasebe kısmında çalıştığım esnada odamın kapısını Kahraman Erdem çaldı. Bana "Abi yangın var herhalde" dedi. Dışarıya çıktığımda Ercan’ın yangın tüpü ile müdahale ettiğini gördüm. Daha sonra ben ofise geri girdim. Ortamı yoğun duman sardı. Muhasebenin yanında bulunan ofisten yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı var, bu kapının anahtarı benim odamda bulunur. Kapıyı açacağım esnada Salim Aralan ve Kahraman Erdem yanıma geldi. Kapıyı açarak kendimizi dışarıya attık.” dedi.

Yangın tüpü çalışmadı

Şüphelilerden Ercan E., emniyetteki ifadesinde yangın tüpünün çalışmadığını söyledi. 15 yıldır mobilya ustası olarak bir şirkette çalıştığını ve şirket sahibi Ramazan Alpan’ın da yangında vefat ettiğini belirten Ercan E., “Tanımadığım, kaynak işi yapan kişinin çalışmış olduğu yerde bir anda alevler çıktığını gördük, bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu. Efe D. yangın tüpü ile oraya doğru gidiyordu. Yaşı küçük olduğundan zarar görmemesi için elinden yangın tüpünü aldım. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Tüp bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Kendi çabamla koşarak dışarı kaçtım” dediği öğrenildi.

Bayrama kadar bitsin diye baskı yapmışlar

Yangında oğlu Efe Demir'i (17) kaybeden acılı baba Adem Demir, oğlunun kendisine "Burada bir şey olsa nasıl çıkarız bilmiyorum" dediğini söyledi. Oğlunun mekanda bir aksilik olacağından korktuğunu kendisine söylediğini aktaran Demir, "Üç ya da dördüncü günüydü. 'Baba, eksi 2. kattayız, Allah korusun bir şey olsa çıkamayız.' diyordu. İçine mi doğdu artık bilmiyorum. Buranın bayrama kadar yetiştirilmesiyle ilgili de galiba biraz baskı yapıyorlarmış." şeklinde konuştu.

Kolonlarında hasar var

Gayrettepe'de yanan 'Masquerade' isimli gece kulübünün bulunduğu binada İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, hızlı tarama testi yaptı. Binanın 3 kolonunda hasar belirlendi. 16 katlı binanın yüksek riskli çıktığı öğrenilirken raporun valiliğe iletildiği kaydedildi.

Cansu Şimşek

Belediyede rüşvet sarmalı

29 kişiye mezar olan gece kulübünün belediyeden nasıl ruhsat aldığı tartışılıyor. Gazeteci Cansu Şimşek, sosyal medya hesabından, Beşiktaş Belediyesi'nde dönen rüşvet sarmalarını anlattı. Şimşek, şunları söyledi: “Beşiktaş Belediyesi’den birebir aynı ruhsata sahip bir esnaf ve gazeteci olarak kabaca kendi tecrübemi anlatayım. Bahsi geçen, alkollü mekanların olmazsa olmazı, itfaiye raporunu almak için ayların sonunda pes edip İBB adına denetime gelen itfaiyecilere rüşvet vermek zorunda kaldım. Ama bitmedi! İşletme duvarlarında sıkça gördüğünüz, asıl ruhsatı belediyeden son ıslak imza ile teslim almaya gittiğimde belirtilen bir adresten, onlarca adet, fahiş fiyatlı ramazan kolisi almak zorunda olduğum bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş’taki her esnaf bilir ki, belediye işleri birer karadeliktir.”

11 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Gece kulübündeki yangına ilişkin ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli serbest kaldı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı belirtildi.











