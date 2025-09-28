Yeni Şafak
Faciaya davetiye: Kasasında alevler yükselen kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi

01:1228/09/2025, Pazar
IHA
Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da bir pikabın kasasında yüklü halde bulunan kartonlar bir anda tutuştu. Ana yola girecek olan sürücü alevleri fark edince, tehlikeli bir hareket yaparak geri dönerek akar yakıt istasyonuna yöneldi. Büyük bir panik yaşanırken yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü.

Elazığ’da bir pikabın kasasındaki kartonlar bir anda alev aldı. Kamyonet, alevler içerisinde akaryakıt istasyonuna girerken, personeller tarafından söndürüldü.

Olay, Akçakiraz beldesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pikabın kasasına yüklü halde bulunan kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuştu. Ana yola girecek olan sürücü alevleri fark edince, tehlikeli bir hareket yaparak geri dönerek akar yakıt istasyonuna yöneldi. Büyük bir panik yaşanırken yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Elazığ
#Kamyonet
#Alev
