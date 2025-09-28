Faciaya davetiye: Kasasında alevler yükselen kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi

Olay, Akçakiraz beldesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pikabın kasasına yüklü halde bulunan kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuştu. Ana yola girecek olan sürücü alevleri fark edince, tehlikeli bir hareket yaparak geri dönerek akar yakıt istasyonuna yöneldi. Büyük bir panik yaşanırken yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü.