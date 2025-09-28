Yeni Şafak
Otomobilin çarptığı at telef oldu

00:2328/09/2025, Pazar
IHA
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Elazığ'da aniden yola çıkan ata otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken at telef oldu, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Elazığ’da otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Kazada at telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Elazığ-Arıcak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 ABR 306 plakalı otomobil, aniden yolan çıkan ata çarptı. Kazada yaralanan olmazken, at telef oldu. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.



