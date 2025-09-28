Otomobilin çarptığı at telef oldu

Olay, Elazığ-Arıcak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 ABR 306 plakalı otomobil, aniden yolan çıkan ata çarptı. Kazada yaralanan olmazken, at telef oldu. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.