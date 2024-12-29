Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni bir sosyal konut seferberliğinin müjdesini verdi. Erdoğan, Tofaş Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Ekonomi programımızın temel gayesi sabit gelirliler başta olmak üzere milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir” dedi.





KONUT VE KİRA FİYATLARI ÖNEMLİ

Erdoğan, konut ile kira fiyatlarının, enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördüklerini söyledi. Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.





BU HESAP YERİNE OTURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerin en çok tartışılan konusunun 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret rakamı olduğuna dikkati çekerek, “Hemen birileri çatladı, patladı. Kusura bakmasınlar. Çatlasanız da patlasanız da biz atacağımız adımları hesaplayarak, kitabını yazarak atarız. Yüzde 30 artış, Merkez Bankamızın 2025 yılı enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen açık konuşmak gerekirse bu bizim de evelallah içimize sinen, emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada ve görünen o ki bu hesap yerine oturdu” diye konuştu.





İSTEYEN DAHA YÜKSEK VEREBİLİR

Belirlenen asgari ücret rakamının istihdam, enflasyon ve gelir arasında dengeyi gözeten bir rakam olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Biliyorsunuz asgari ücret, çalışana verilecek maaşın en alt seviyesini ifade eden bir meblağdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, onların önünü kesen yok. Bizler ‘Sen niye bu kadar verdin?’ demiyoruz. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen, elini tutan, cebine müdahale eden yok” ifadelerini kullandı.





SAPMA OLURSA GEREKENİ YAPARIZ

“Bölgemizde ve dünyada olağanüstü gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyon, haziran ayından beri istikrarlı şekilde düşüyor. İnşallah bu düşüş 2025 yılında daha da hızlanacak. Şayet enflasyon oranında çok ciddi sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız odur ki buna gerek kalmayacak. Ama biz enflasyonu daha da düşürerek sadece asgari ücretlileri değil, milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz. Şunu da söylemek durumundayım. Özellikle son birkaç yılda ekonomi programımızı ve küresel rekabet gücümüzü riske atma pahasına asgari ücrette tarihimizin en yüksek artışlarına gittik.”





FATURAYI MİLLET OLARAK ÖDERİZ

Erdoğan, gelişmiş ülkelerde saat ücreti şeklinde belirlenen bu rakamın Türkiye’de aylık maaş olarak uygulandığını belirterek, şöyle devam etti: “Bilhassa büyükşehirlerimizde yaşayan kardeşlerimizin kahir ekseriyeti, asgari ücretin üzerinde rakamlara çalışıyor. Şu anda 50 bin, 60 bin asgari ücret alan işçiler var. Bunlara müdahale ediliyor mu? Hayır. Ayrıca çalışanlarımız yol, yemek vesair isimler altındaki ödemelerle birlikte fiilen çok daha yüksek ücret alıyor. Buna rağmen biz tüm hesaplarımızı asgari ücret alan bir kişinin hayatını rahatça idame ettirebilmesini temin edebilecek şekilde yapıyoruz. İstihdamda bir kayıp ve gerileme yaşanmasını da arzu etmiyoruz. Buna ilaveten Türkiye’nin rekabet gücünün korunması gerekiyor çünkü rekabet gücünde bir azalmanın veya istihdam kaybının faturasını sadece işçi ve işveren değil, millet olarak hepimiz öderiz.”





Faizi indirmeye başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025, bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu adımı atacağız. Bu bizim artık olmazsa olmazımız” dedi. Akaryakıt fiyatlarının da enflasyon hedeflemesini bozmayacak seviyede kalmasına özen göstereceklerini aktaran Erdoğan, lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlara en uygun şekilde ulaştırılması için yeni mekanizmalar kuracaklarını dile getirdi.





Fahiş fiyatı boykot edin!

Ürünlerine fahiş fiyat koyan kesimin boykot edilmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Açgözlü fırsatçıların ne enflasyon ne kur ne faiz ile izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları elbette bizim işimizi kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor.”





FİYATININ BİR ÖNEMİ KALMAYACAK

Serbest piyasa ekonomisini başıbozukluk olarak algılayan ve bunu alabildiğine istismar eden bir kesim olduğunu belirten Erdoğan, “Esasen bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamulün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır” şeklinde konuştu. Gelişmiş bazı ülkelerdeki tüketicilerin bunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yaparak hükümetlerine yardımcı olduğunu kaydeden Erdoğan, “İnşallah bizde de bu kültür yavaş yavaş gelişecek ve oturacaktır” ifadesini kullandı.





İdari İşler Başkanlığı Genel Sekreterlik oldu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın ismi, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” olarak değiştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ikinci kısmının başlığı “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” olarak değiştirildi. Mevzuatta İdari İşler Başkanlığı’na yapılan atıflar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne yapılmış sayılacak.





Çalışan başına 2 bin 500 TL destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekstil, konfeksiyon, mobilya ve deri sektöründe 2025 yılında da istihdamı koruyan KOBİ’lere çalışan başına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacakları müjdesini verdi. Bursa Ticaret Sanayi Odası’nın Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenin'e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknosab’da faaliyete başlayan 15 fabrikanın da açılışın gerçekleştirdi.





MAGAZİN YÖNÜNÜ AŞAMADILAR

Burada iş adamlarına seslenen Erdoğan’ın gündeminde ekonomi ve muhalefete yönelik eleştiriler vardı. Erdoğan, hükümette sanayide ve akademide olan yüksek bilinç düzeyine ne yazık ki muhalefet tarafında rastlanmadığını belirtti. Erdoğan şöyle devam etti: “Muhalefette vizyon merak ve iştiyak bulunmuyor. İşin magazin yönünü aşamadılar. 14-28 Mayıs seçimleri döneminde ileri teknoloji hamlesi diye aylarca reklamını yaptıkları proje çıka çıka Amerika’dan bir ekonomistin canlı bağlantı ile uzaktan bunlara nutuk atması oldu. Maalesef daha sonra gelenler de bu seviyenin bir tık üzerine çıkamadılar. İç iktidar kavgasına kendilerini öyle kaptırdılar ki dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğini takip bile edemiyorlar.”





SURİYE’Yİ KAVRAYAMADILAR

Aynı umut kırıcı tablonun dış politikadan bölgesel konulara ekonomiden çalışma hayatına her alanda geçerli olduğunu kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Belli ezberleri ve ideolojik saplantıları var onların dışına çıkamıyorlar. Kendilerini güncelleme ve yenileme noktasında sadece isteksiz değiller, aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden 3 hafta geçti. Bunlar meseleyi tam olarak kavrayamadılar. Gün aşırı konuşuyorlar. Cümlelerinde derinlik ve tutarlılık yok. Amerika’da başkanlık seçimleri sonrasında yeni yönetim şekilleniyor. Yine muhalefet Türkiye’ye dair kurulan her müspet cümleye iç siyaset zaviyesinden yaklaşıyor. Rakipleri dahil tüm dünya Türkiye’nin jeopolitik gücü ve etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar.”

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle birlikte dünyanın farklı bir yere gittiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2024 Nobel Kimya Ödülü'nün verildiği çalışmayı konunun ehli isimler çığır açan devrim niteliğinde bir proje olarak değerlendiriyor. 200 milyon proteinin neredeyse tamamının yapısını tahmin eden bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz. Bilim insanları normal şartlarda çözümü 50 yıl sorunu bu modeli kullanarak kısa sürede neticeye kavuşturabiliyor. Bunun gibi dünya nereye gidiyor, bizi nasıl bir gelecek bekliyor sorusunu sorduğumuz nice baş döndürücü gelişmeye şahit oluyoruz. Ya hızlı davranıp süreci yakalayacağız. Ya da ekonomide asimetrik güç çarpanından mahrum kalacağız” dedi.





YERE SAĞLAM BASIYORUZ

Hiçbir zaman ülkeyi yönetirken popülist davranmadıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de ülke yönetiminde de gelişmenin ilerlemenin sırrı budur. Yani sürekli daha büyük başarılar hedefler peşinde koşmaktır. Biz 22 yıllık iktidarlarımız süresince Türkiye’nin sorunlarını, sıkıntılarını, krizlerini küçülerek değil büyüyerek aşabileceğine inandık. Biz ekonomide sabun köpüğü misali gelip geçici başarılarla avunmak istemiyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyor adımlarımızı sağlam atıyoruz. Tek hedefi seçim olan hükümetler geçici iyileşmelerle halkın gözünü boyadılar ama millete ağır faturalar ödettiler” şeklinde konuştu.



