Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere müjde: Çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOBİ'lere 2 bin 500 TL'ye kadar destek ödemesi planladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde katılımcıları selamlarken, ödül alan firmaları, iş insanlarını ve yöneticileri tebrik etti.
BTSO'ya, marifetin iltifata tabi olduğunu gösterdiği için teşekkür eden Erdoğan, "135 yıllık köklü tarihiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız, 57 bin üye firmasıyla şehrimizin yanı sıra Türkiye ekonomisine de çok önemli katkılar yapıyor. Bugün ödül törenimizin yanı sıra Odamızın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçen TEKNOSAB'da (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) üretime başlayan 15 firmamızın da açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu firmalarımızın sahiplerini ve çalışanlarını da tebrik ediyor, Türkiye'nin kalkınmasına, güçlenmesine ve büyümesine verecekleri destekler için kendilerine şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle dünyanın çok farklı bir yere gittiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bakınız, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün verildiği çalışmayı konunun ehli isimler, çığır açan, devrim niteliğinde bir proje olarak değerlendiriyor. Öyle ki 200 milyon proteinin neredeyse tamamının yapısını tahmin eden bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz. Bilim insanları, normal şartlarda çözümü 50 yıl sürebilecek bir sorunu bu modeli kullanarak kısa sürede neticeye kavuşturabiliyor. Daha bunun gibi 'Dünya nereye gidiyor, bizi nasıl bir gelecek bekliyor?' sorusunu sorduğumuz nice baş döndürücü gelişmeye şahit oluyoruz. Ya hızlı davranıp bu süreci zamanında yakalayacağız ya da Allah korusun ekonomide asimetrik bir güç çarpanından mahrum kalacağız. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim; Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde halen yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Hükümet olarak gerek TEKNOKENT'ler gerek TEKNOFEST'ler gerek AR-GE yatırımları gerekse farklı teşvik ve destek paketleriyle bu yeni dünyaya Türkiye'yi hazırlamaya çalışıyoruz."
Erdoğan, ülke genelinde tüm sanayi ve ticaret odalarının bu çok kritik süreci sahiplendiğini, kendi alanlarında özgün projeler üretmeye gayret ettiğini söyledi.
Geleceğin teknolojisine bugünden yapılan her yatırımı Türkiye açısından hayati önemde görüp desteklediklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu bakımdan TEKNOSAB bünyesinde atılan her adım çok kıymetlidir. Üretimin lokomotif şehri Bursa, inanıyorum ki teknoloji alanında da diğer illerimize örnek olacaktır. Hükümette, sanayide ve akademide olan yüksek bilinç düzeyine ne yazık ki muhalefet tarafında rastlayamıyorsunuz. Muhalefette ne böyle bir vizyon ne merak ne de iştiyak var. İşin sadece magazin yönünü hiçbir zaman aşamadılar. İşte en son 14-28 Mayıs seçimleri döneminde ileri teknoloji hamlesi diye aylarca reklamını yaptıkları proje çıka çıka Amerika'dan bir ekonomistin canlı bağlantıyla bunlara uzaktan nutuk atması oldu. Maalesef daha sonra gelenler de bu seviyenin bir tık üzerine çıkamadı. İç iktidar kavgasına kendilerini öyle kaptırdılar ki dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğini, teknolojinin nereye evrildiğini takip bile edemiyorlar. Aynı umut kırıcı tablo, dış politikadan bölgesel konulara, ekonomiden çalışma hayatına hemen her alanda geçerli. Belli ezberleri ve ideolojik saplantıları var, onların dışına çıkamıyorlar. Kendilerini güncelleme ve yenileme noktasında sadece isteksiz değiller, aynı zamanda kabiliyet de yok.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında bir kıssaya yer vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Meşhur kıssadır, bir bilge deniz kenarında kumlar üzerinde oturmuş, tefekkür ederken delikanlının biri yanına yaklaşıp, 'Lütfen beni öğrenciniz olarak kabul edin.' der. Bilge, parmağıyla kumların üzerine düz bir çizgi çeker. Delikanlıya çizgiyi kısaltmasını söyler. Genç, avuçlarıyla çizginin yarısını siler. Bilge der ki 'Git, öğren de gel.' Aradan bir ay geçtikten sonra delikanlı tekrar geldiğinde bilge yine bir çizgi çizerek kısaltmasını söyler. Delikanlı bu kez çizginin yarısını eliyle kapatınca bilge yine 'Git öğren de gel.' der. 2 ay sonra delikanlı yanına tekrar geldiğinde bilge tekrar aynı şeyi ister. Delikanlı çok düşündüğünü ama bunun bir yolunu bulamadığını belirterek bilgeden çizgiyi kendisinin kısaltmasını ister. Bilge çizginin yanına daha uzun bir çizgi çeker ve 'İşte şimdi kısaldı.' der. Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de ülke yönetiminde de gelişmenin, ilerlemenin sırrı budur. Yani sürekli daha büyük başarılar, daha büyük hedefler peşinde koşmaktır."
"Kısa vadeli hesaplar peşinde asla değiliz"
22 yıllık iktidarları süresince Türkiye'nin sorunlarının, sıkıntılarının, krizlerinin küçülerek değil büyüyerek aşılabileceğine inandıklarını dile getiren Erdoğan, "Ekonomiden savunmaya, dış politikadan ticarete uzanan geniş bir alanda bu büyümeyi sağlayacak politikalar uyguladık. Buraya gelmeden önce katıldığım il kongremizde de dile getirdim. Biz özellikle ekonomide sabun köpüğü misali geçici başarılarla avunmak istemiyoruz, kısa vadeli hesaplar peşinde asla değiliz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyor, adımlarımızı sağlam atıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendi iktidar dönemini hesaplayan, tek hedefi sonraki seçim olan hükümetlerin geçici iyileşmelerle belki bir süre halkının gözünü boyadıklarını ama ardından bu millete çok ağır faturalar ödettiklerini kaydetti.
Türk ekonomisinin kaldırabileceğinden daha ağır vaatlerle gelenlerin, hesap kitap yapmadan bol keseden söz verenlerin, arkalarında telafisi zor enkazlar bırakarak siyaset sahnesinden silinip gittiklerini anlatan Erdoğan, "Millete, Dimyat'ta pirinç siloları vadedenler, günün sonunda vatandaşı evindeki bulgurdan da ettiler. Bunu yakın tarihimizde biz de yaşadık, iş dünyamız da defalarca yaşadı. Değerli dostlar, 14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz sadece uçurumun kenarından dönmedi, aynı zamanda her biri gerçekten hazine değerinde 5 sene kazandı. Biz de bu 5 yılı en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmek arzusundayız. Yerel seçimlerde muhalefetle popülist vaat yarışına girmeyerek bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Belki bundan dolayı siyasi olarak bedel de ödedik ama ülkemize ve milletimize bedel ödettirecek bir yanlışın içinde olmadık." değerlendirmesinde bulundu.
"Ücret artışlarını enflasyonun üzerinde tutarak halkımızın alım gücünün korunmasını temin ettik"
En güncel tartışma olan asgari ücret konusunda dolar bazında nereden nereye gelindiğini il kongresinde detaylıca anlattığını anımsatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Çalışanların milli gelirden aldığı payın son 26 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Erdoğan, iş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payının bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 37,6'ya yükseldiğini, büyümeden çalışanların da pay almasını sağladıklarını kaydetti.
İstihdam düzeyini koruyan KOBİ'lere destek ödemesi müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nda görüşülen paketi kamuoyuyla paylaşmak istediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Erdoğan, ödül alan firmaları, iş adamlarını, girişimcileri tebrik ederek, sözlerini "Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 2025'in tüm halkımız için, iş adamlarımız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla." diyerek tamamladı.
Programdan notlar
Programda, BTSO ile Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) tanıtım filmi izletildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat" kategorisinde 9 firmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Sektör Liderleri" kategorisinde 17 firmaya ödüllerini verdi.
"Gelir Vergisi" kategorisinde 3, "Kurumlar Vergisi" kategorisinde 3 ve "Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde ise 5 firmaya ödülleri takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'nın sembolü çınar ağacının kendisine hediye olarak takdim edilmesinin ardından beraberindekilerle TEKNOSAB'da üretime başlayan 15 yeni firma için kurdele kesti.