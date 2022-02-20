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İSTANBUL

Fatih Belediyesi "Evdeyken Neyi Özledim” diye sordu çocuklar cevapladı

Fatih Belediyesi’nin düzenlediği “Evdeyken Neyi Özledim” adlı yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan sergi açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Belediyesi Evdeyken Neyi Özledim” diye ​sordu çocuklar cevapladı
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,

Fatih Belediyesi’nin düzenlediği “Evdeyken Neyi Özledim” adlı yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan sergi açıldı. Sergi açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve birçok vatandaş katıldı.

Yarışmada pandemi sürecinde hayatlarını eve sığdırmaya çalışan çocuk ve gençlerin, bu döneme dair gözlemleri resmedildi. Dereceye giren eserlerden oluşan serginin açılışıyla birlikte gerçekleşen ödül töreniyle çocuk ve gençler ödüllerine kavuştu. Yarışmada, toplam 93 gencin eserine yer verildi.

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