Fatih Belediyesi Evdeyken Neyi Özledim” diye ​sordu çocuklar cevapladı

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Gönül mesaisi: Devlet bin 585 cemevinin kapısı çaldı

Devlet, 58 ildeki bin 585 cemevinin kapısını çalarak dert dinledi. Cemevleri 6 bin 568 istekte bulundu. İmardan kütüphaneye, yoldan dolaba, su deposundan sandalyeye kadar bin 895 talep yerine getirildi. 16 ilde tüm ihtiyaçlar giderildi, 20’sinin martta, 22 ilin talepleri ise haziranda karşılanacak.