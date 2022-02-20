​Fatih Belediyesi sordu çocuklar “Evdeyken Neyi Özledim” dedi ​ ​

Mardin'de kuduz alarmı: Mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Derik İlçesinde dördü çocuk 7 kişiyi ısıran köpekte dört gün sonra kuduz tespit edildi. İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla, olayın yaşandığı Bahçelievler Mahallesi karantinaya alındı. Bölgeye altı ay süre ile her türlü hayvan ve hayvansal gıda girişi yasaklandı.