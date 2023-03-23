|
Reklam
Reklam
Gündem

Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı kararı' açıklaması: Tepki görüyoruz

Cumhur İttifakına katılması için AK Parti’den resmi davet alan, fakat hafta başında yaptığı açıklamayla bu teklifi reddeden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, verdikleri karar sonrası tepki gördüklerini belirtti.

13:22 . 23/03/2023 Perşembe
Diğer
Fatih Erbakan ve Binali Yıldırım

Fatih Erbakan ve Binali Yıldırım

Seçim ittifakı kapsamında 11 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yeniden Refah Partisi’ne giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.

Daveti uzun süre değerlendiren, hatta ‘evet’ diyeceğine kulislerde kesin gözüyle bakılan Fatih Erbakan, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada Cumhur ittifakına katılmayacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı yarışına partisinin adayı olarak gireceğini söyledi.

"Tepki aldık"

Erbakan karar sonrası tepki aldıklarını açıkladı. Katıldığı canlı yayın programında istişare sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşan Erbakan süreçte iki görüşün öne çıktığını açıkladı. İstişarelerde ilk eğilimin Cumhur İttifakı’nda yer alınması durumunda AK Parti’ye gönülsüzce verilecek oylardan bir kısmının Refah Partisi’ne gelmesi yönünde olduğunu belirten Erbakan, ikinci görüş olarak Cumhur İttifakı’na katılım durumunda tabanda rahatsızlık oluşup kopmalar olabileceği değerlendirmesinin yapıldığını söyledi.

“Burada olsaydınız daha iyiydi”

Ağırlıkla Cumhur İttifakı’na katılım yönünde bir atmosfer oluştuğunu söyleyen Fatih Erbakan, olumsuz karar vermeleri dolayısıyla tepki aldıklarını söyledi. Habertürk TV canlı yayınında konuşan Erbakan,
“Bize sempati duyup oy vermeyi düşünen ama Tayyip Bey’e de oy verecek olan insanlardan bazı tepkiler oldu. ‘Burada olsaydınız daha iyiydi. Biz de gönül rahatlığıyla size oy verirdik’ diyenler oldu.”
ifadelerini kullandı.

"Erdoğan desteklense tepki daha az olurdu"

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin parti olarak seçime girip kendisinin cumhurbaşkanlığına aday olmaması durumunda daha az tepki alabilecekleri görüşünü kabul etti.



#Fatih Erbakan
#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#Yeniden Refah Partisi
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.