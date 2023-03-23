Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı kararı' açıklaması: Tepki görüyoruz

Fatih Erbakan ve Binali Yıldırım
Seçim ittifakı kapsamında 11 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yeniden Refah Partisi’ne giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.
Daveti uzun süre değerlendiren, hatta ‘evet’ diyeceğine kulislerde kesin gözüyle bakılan Fatih Erbakan, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada Cumhur ittifakına katılmayacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı yarışına partisinin adayı olarak gireceğini söyledi.
"Tepki aldık"
Erbakan karar sonrası tepki aldıklarını açıkladı. Katıldığı canlı yayın programında istişare sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşan Erbakan süreçte iki görüşün öne çıktığını açıkladı. İstişarelerde ilk eğilimin Cumhur İttifakı’nda yer alınması durumunda AK Parti’ye gönülsüzce verilecek oylardan bir kısmının Refah Partisi’ne gelmesi yönünde olduğunu belirten Erbakan, ikinci görüş olarak Cumhur İttifakı’na katılım durumunda tabanda rahatsızlık oluşup kopmalar olabileceği değerlendirmesinin yapıldığını söyledi.
“Burada olsaydınız daha iyiydi”
"Erdoğan desteklense tepki daha az olurdu"
Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin parti olarak seçime girip kendisinin cumhurbaşkanlığına aday olmaması durumunda daha az tepki alabilecekleri görüşünü kabul etti.