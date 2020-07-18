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ANKARA

Faturası ağır olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ile bir grup gazeteciye önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla ilgili, "Azerbaycan, kurulduğundaki Azerbaycan değil. Yukarı Karabağ’da yapılanın tekrar yapılabileceği bir ortam yok. Buna ne Azerbaycan müsaade eder ne de Türkiye olarak biz müsaade ederiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hüseyin Likoğlu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hüseyin Likoğlu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Azerbaycan’la tam dayanışma halinde olduğunu belirterek saldırgan Erivan yönetimine şu mesajı verdi: “Ermenistan hayal kurmasın, kurduğu hayalin altında ezilir. Yukarı Karabağ’da yapılanın tekrar yapılabileceği bir ortam yok. Faturası ağır olur.” Bir grup gazeteciye gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, şunları söyledi: “Azerbaycan, kurulduğundaki Azerbaycan değil. Yukarı Karabağ’da yapılanın tekrar yapılabileceği bir ortam yok. Buna ne Azerbaycan müsaade eder ne de Türkiye olarak biz müsaade ederiz. Orada tam bir dayanışla halindeyiz. Ne gerekiyorsa hangi şartlar altında olursa olsun Türkiye, Azerbaycan’ın yanındadır, gerektiği zaman gereğini yapar.”

ONLARA DRAM İZLETİRİZ

“Ermenistan hayal kurmasın, kurduğu hayalin altında ezilir. Ona hayal kurduranlar da uzaktan izlerler. Çaylarını, kahvelerini, purolarını alırlar, dram izliyormuş gibi uzaktan bir film izlemiş olurlar. Hayalin faturası çok ağır olabilir. Biz tehdit etmiyoruz, biz sadece olabilecekleri söylüyoruz. Oyun oynanabilecek bir alan değil.”

“(Rusya’nın tavrı) Türkiye olarak, her olayı kendi içerisinde yönetmeyi öğrendik. Tüm olayları aynı potaya atmamayı öğrendik. Elimiz çok güçlü, bunu rahat ve sakin bir şekilde yapıyoruz. Rusya ile sorunlarımız olabilir ama beraber çok ciddi projeleri yürütüyoruz. Her olayı biz kendi içerisinde değerlendirip çözme becerisine sahip olduk bu dönem.”

MUHALEFETİN DERDİ...

“(Yeni sisteme karşı muhalefetin tavrı) Muhalefet ısrarla yeni sistemi görmek istemiyor. Muhalefet bir şekilde gözünü kör etmek istiyor. Bakmakla görmek istemiyor. Recep Tayyip Erdoğan’a o kadar odaklanıyor ki, Meclis’e baktığında onu görüyor, yürütmeye baktığında da onu görüyor, sisteme odaklanmıyor. Çünkü kilitlendiği nokta Recep Tayyip Erdoğan’ın bir şekilde ortadan kalkması... Şimdi çok güçlü bir performans sistemi çalışıyoruz. En aşağıdaki memurundan en tepedekine kadar herkesin biz de dahil performansını ölçeceğimiz bir yapı. Dolayısıyla hükümetin de performansını net görebileceğiz. Bu atamalara yansıyacak. Şu anda bizim gündemimizde A, B, C bakanlığının ayrılması şeklinde bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bunlar çok büyük konular değil. Bir yerde sorun varsa sorun tespit edilir ve çözülür.

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