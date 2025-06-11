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Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iki gözaltı

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iki gözaltı

00:1711/06/2025, mercredi
G: 11/06/2025, mercredi
Yeni Şafak
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Zeyrek, evinde kontrol yaptığı sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Zeyrek, evinde kontrol yaptığı sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada havuzun bakımından sorumlu kişi ile sitenin bakım işlerinden sorumlu kişi gözaltına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, ifadesi alınan 20 kişiden 2'sinin gözaltında olduğu öğrenildi.

Gözaltında olan kişilerin daha önce şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve villadaki havuzun bakımıyla ilgilenen Yalçın Ö. ile site içerisinde bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet S. olduğu öğrenildi.



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