Fethin izlerini silmek istiyorlar

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul fethini anlatan tabloların önünü kapattı. Belediye, 1999 yılında Taksim metrosunda mimar ve minyatür sanatçısı Nusret Çolpan tarafından yapılan tabloların önüne pano koydu. Belediyenin uygulamasına tepki gösteren sanatçının oğlu Nasuhi Hasan Çolpan, İBB’nin neden böyle bir uygulama yaptığını açıklamadığını, yedi parçadan oluşan tablolardan özellikle İstanbul’un fethini anlatan kısmın kapatıldığını söyledi.

7 PARÇADAN OLUŞAN ÇİNİ ESERİNİN ÖNÜ KAPATILDI

İstanbul aşığı mimar ve minyatür sanatçısı Nusret Çolpan’ın İstanbullulara hediye ettiği sanat eserlerine gereken ilgi gösterilmedi. 1999 yılında Taksim metrosuna yaptığı İstanbul’un fethini anlatan ve yedi parçadan oluşan çini eserinin önü İBB tarafından bir panoyla tamamen kapatıldı. İstanbul’un fethinin anlatıldığı tabloların kapatılmasına ilk tepki sanatçının oğlu Nasuhi Hasan Çolpan’dan geldi. Geçtiğimiz Nisan ayında İBB Beyaz Masaya bir mail gönderen Çolpan babasının eserlerinin önündeki panonun ivedilikle kaldırılması talebinde bulundu. Ancak bir cevap alamadı. Önceki gün ise (24 Mayıs) fotoğraf çekimi yapıldıktan sonra İBB Beyaz Masa maille sanatçının oğluna döndü. Ancak mailde eserin neden kapatıldığına dair herhangi bir açıklama yok.

Nusret Çolpan

ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

Geçtiğimiz Nisan ayında Fatih Belediyesi 2008 yılında vefat eden mimar ve minyatür sanatçısı Nusret Çolpan’ın çeşitli özel koleksiyonlarda bulunan eserlerinden iki ayrı mekanda sergi açtı. Sergiyi sanatçının kendisi gibi minyatür sanatçısı olan oğlu Nasuhi Hasan Çolpan gezdirdi. Çolpan babasının eserleri hakkında bilgi verirken en önemli eserlerinden biri olan ve 1999 yılında Taksim metrosuna yaptığı İstanbul’un fethini anlatan ve yedi ayrı tablodan oluşan 20 metre uzunluğundaki dev eserinin önünün İBB tarafından büyük bir panoyla kapatıldığını dile getirdi. Çolpan’ın “İstanbul’un fethini anlatan kısım özellikle kapatılmış” sözlerinin ardından ilk iş olarak Taksim’e gidip bu iddiayı yerinde görmek istedim. Gerçekten de Çolpan’ın İstanbul’un fethini anlatan eserleri genişçe bir panoyla görülmeyecek şekilde kapatılmıştı. Bu durumu hemen cep telefonumla fotoğrafladım ardından da Nasuhi Hasan Çolpan’ı arayarak babasının İstanbul’da yaptığı eserleri birlikte dolaşma teklifinde bulundum. Çolpan da bu teklifimi kabul etti.

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SANATÇININ OĞLUYLA YERİNDE İNCELEDİK

Ertesi hafta Gülhane Bahçesindeki Elektrik Trafosunun üstüne Çolpan’ın oğluyla birlikte resmettiği ve ikisinin imzasını attığı İstanbul konulu minyatürünün önünde buluştuk. 1999 yılında liseyi henüz bitiren Nasuhi Hasan Çolpan babasının da o yıl İstanbul’a minyatür eserler kazandırmaya başladığını ve onunla birlikte çalıştığını ve bazı eserleri birlikte yaptıklarını dile getirdi. İki imzalı eserlerden birisi de Gülhane’de önünde buluştuğumuz esermiş. Ancak inşaat çalışması sırasında eser yer yer zarar görmüş ve üzerine bazı tabelalar koyularak görüntü çirkinleştirilmiş.

Nasuhi Hasan Çolpan

Fotoğrafçı arkadaşımız Sedat Özkömeç, Nasuhi Hasan Çolpan ile birlikte Gülhane’den tramvaya binip Kabataş’a geçtik ve buradan Fünikülerle Taksim metrosuna İstanbul fethinin resmedildiği tablonun olduğu bölüme geçtik. Çolpan’ın İstanbul’un fethini anlatan eserinin önü yanlardan dahi görülmeyecek şekilde iyice kapatılmıştı. Açıkta yalnızca İstanbul manzarasının olduğu parça eser bırakılmıştı ancak bu eser de önüne başka bir pano yerleştirilerek görüntüsü bozulmuştu. Her gün önünde sanatçıların konser verdiği bu alanda biz çekim yaparken kimsecikler yoktu. Buradan fotoğrafçı arkadaşımızın çektiği yeni fotoğraflarla Çolpan’ın metrodaki diğer eserleri görmek için durakların olduğu alana yürüdük. Sanatçının İstanbul resmettiği durak panolarındaki eserlerinde hiçbir sorun yoktu. Bu defa metroya binerek önce Levent’e ardından da Çolpan’ın vefat edince Şişhane durağında yarım bıraktığı eserini görmek için tekrar bir yolculuk yaptık.

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DİĞER ESERLERİNDE SORUN YOK

İstanbul’u değişik açılardan anlatan bu eserlerde de sorun yoktu. Şişhane’den bu defa da Tünel’deki eserini görmeye geçtik ve oradaki eserde de bir sorun olmadığını tespit ettik. Yani Çolpan’ın önü ısrarla kapatılan tek eseri vardı o da İstanbul’un fethinin anlatıldığı tabloydu. Oğlu bu durumdan çini eserini boyayan sanatçılardan birinin İznik’ten eseri görmeye İstanbul’a geldiğinde fark edip kendisine bildirdiğini ve bunun üzerine kendisinin de metroya gelip fotoğraf çektiğini ve gözleriyle durumu gördükten sonra da 20 Nisan tarihinde İBB Beyaz Masaya bir mail atarak babasının İstanbul’un fethini anlattığı eserlerinin önündeki panonun ivedilikle kaldırılması talebinde bulunduğunu söyledi.

ÖNCE CEVAP ALAMADI

Ancak Çolpan bu mailine hiçbir şekilde dönüş alamadığını dile getirdi. Biz fotoğraf çektikten yaklaşık iki saat sonra ise Çolpan’ın bir aydır cevapsız kalan mailine İBB Beyaz Masadan dönülerek şu mesaj geldi: “Başvurunuzda belirtmiş olduğunuz bölgedeki eserlerin önünü kapatan sergi panonun kaldırılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Hassasiyetiniz için teşekkür eder iyi günler dileriz.” Ancak mailde tablonun önünün ne zaman ve ne gerekçeyle kapatıldığı hakkında bilgi verilmedi. Şimdi gözler sergi panosunun İstanbul’un fethi kutlama hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde İstanbul fethini tasvir eden tabloların önünden gerçekten açılıp açılmayacağında.

Fethin izlerini silmek istiyorlar

Skandalı öğrenen Nasuhi Hasan Çolpan, Nisan ayında İBB Beyaz Masa’ya mail atarak panonun kaldırılmasını istedi. Ancak cevap alamadı. Yeni Şafak ekibi önceki gün haber için metroda fotoğraf çektikten 2 saat sonra Beyaz Masa’dan Çolpan’a apar topar cevap geldi. Mailde eserin kapatıldığı kabul edilirken, “Panonun kaldırılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır” denildi.

Erdoğan istedi

Geleneksel sanatı yaşatmak için büyük çaba gösteren babasının bu eserlerinin önemine değinen Nasuhi Hasan Çolpan, eserlerin İstanbul metrosunun yapıldığı 1999 yılında dönemin Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan’ın talebiyle yapıldığını söyledi. Çolpan babasının metroya ecdat yadigarı bir eseri yaptığını dile getirerek şu bilgiyi verdi: “Kalıcı bir eser yaptırmak istedikleri için çini tercih edilmiş.” Babasının önü kapatılan ilk eserini ise Çolpan şöyle anlatıyor: “Önü kapatılan eserde babam İstanbul Fethi’ni anlatıyor. Sırasıyla Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarının inşası, Gemi ve topların hazırlanması, Ordu’nun, Ulema’nın toplanması, Fatih’in emri, Gemilerin karadan yürütülmesi, Fatih’in Fetih Kapıdan şehre girişi ve en sonda da İstanbul fethedilmiş halde şehir manzarası, Aşama aşama pencereler halinde resmedilen bu tablolardan sadece şehir manzarası açıkta bırakılmış. 20 metreye yakın bir boyda baya büyük bir çalışmanın neden ilk aşamalarının paravanla kapatıldığını bilmiyorum. Belki de su mu aldı, zarar mı gördü, tadilat dolayısıyla kapatıldı diyeceğim ama bilmiyorum cevap alamadım.”

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