Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Fethiye’de polise ateş açan iki zanlı tutuklandı

Fethiye’de polise ateş açan iki zanlı tutuklandı

23:2322/10/2025, الأربعاء
IHA
Sonraki haber
Bir apartmana düzenlenen operasyonda zanlılar, polislerin üzerine ateş açtı
Bir apartmana düzenlenen operasyonda zanlılar, polislerin üzerine ateş açtı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma kapsamında bir apartmana operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin polislerin üzerine ateş açmasıyla bir polis memuru yaralandı. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi’ndeki bir apartmana operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ekiplerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, apartmana kaçan ve silahlı olduğu belirlenen diğer şüpheli için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından ikinci şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerden A.K’nin 20 yıl, V.A’nın ise 27 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İki zanlının ifadeleri ve teknik takip sonucu, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece V.A. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, olayda yaralanan polis memurunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.



#Fethiye
#Polis
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları