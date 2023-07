FETÖ 15 Temmuz'u tek başına yapmadı

“FETÖ terör örgütü hiçbir askeri kendi başına başıboş bırakmamış. Askeri okullara adam yerleştirmeyi en önemli iş olarak görmüş, sınavı kazanıp okula yerleştikten sonra da, okulları bitirip göreve başladıktan sonra da düzenli olarak sivil bir kişiyi bu askerlerle ilgilenmek üzere hep görevlendirmiş, asla başıboş bırakmamış, tayin ve terfilerinden, evliliklerine kadar her şeyleriyle örgüt ilgilenmiş. Gizliliğe de aşırı önem vererek bu kişilerin deşifre edilmesini önlemiştir. Zamanla Fetullah Gülen’in ‘Kapadokya Sakinleri’ ‘Serkarlar’ dedikleri bu kişiler sadece örgütün talimatını dinler hale gelmişler. Mesela dindar olanları Gülen’in “Bu göreviniz her türlü ibadetten daha efdaldir’ fetvasıyla namaz kılmayı bırakmış. Sorumlu oldukları kişiyle görüşünce de tabiri caizse günah çıkartmış. Aslında örgüt bu tarz emirlerle üyelerinin kendisine bağlılığını test etmiş, bu kişileri her türlü emre amade hale getirmiştir. Hasan Sabbah’ın fedaileri gibi bu askerler de zamanla kendilerine verilecek vazifeyi bekleyen birer fedai gibi yetişmişlerdir. Örgüt üyeleri kendilerinden olan alt rütbelileri sürekli kollamış, kendilerinden olmayanları ise dışlamış, engellemiş ve fırsat buldukça cezalar vererek yükselmelerini engellemiş, kendi üyelerine alan açmıştır. Ben 15 Temmuz gününü pek çok örgüt üyesi için yıllarca gizlice takiyye yaptığı hayattan aslında yaşamak istedikleri hayata geçiş günü, maskelerini çıkarıp attıkları bir nevi Kurtuluş günü olarak gördüklerini düşünüyorum. Düşünün yıllarca yaşadıkları sahte hayattan o gece kurtulacak, yıllarca sustukları şeyleri artık herkese haykıracaklardı. Bu nedenle önlerine kim geldiyse tankla, topla, uçakla ateş etmekten çekinmediler. Çünkü hepimiz onlara engeldik. Darbecilerin eylemlerinden pişmanlık duymamaları da bununla ilintili olabilir.