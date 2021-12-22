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İSTANBUL

FETÖ 81 subayı sahte belgelerle harcamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, örgütün TSK içindeki subayları nasıl fişleyip tasfiye ettiği bir kez daha ortalığa saçıldı. Başsavcılık, dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis müdürleri ile çeşitli rütbelerde polis ve polis memurlarının düzmece belge ve asılsız deliller üreterek TSK’daki subaylar hakkında askeri casusluk soruşturması açtırdığı delillendirildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​FETÖ 81 subayı sahte belgelerle harcamış
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FETÖ itirafçılarından 203 yeni isim
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FETÖ itirafçılarından 203 yeni isim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, örgütün TSK içindeki subayları nasıl fişleyip tasfiye ettiği bir kez daha ortalığa saçıldı.

Başsavcılık, örgütün aktif olduğu 2010 yılında sözde askeri casusluk soruşturmalarının İstanbul ayağında rol alan FETÖ’cülerin çalışma yöntemini deşifre etti. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis müdürleri ile çeşitli rütbelerde polis ve polis memurlarının düzmece belge ve asılsız deliller üreterek TSK’daki subaylar hakkında askeri casusluk soruşturması açtırdığı delillendirildi.

Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ASILSIZ İHBARLA TASFİYE

Bu şüphelilerin, örgütün sözde üst yönetimi tarafından TSK’dan tasfiye edilmeleri yönünde talimat aldıkları subayların özel hayatları ile ilgili bilgi topladıkları, “subayların gayri ahlaki durum içinde oldukları” ve “askeri bilgileri sızdırdıkları” gibi asılsız deliller ürettikleri tespit edildi.

Asılsız delil üretmekle kalmayan şüphelilerin “vatansever subaylar” imzasıyla isimsiz ihbar mektupları yazıp, tasfiyesi istenen subaylar hakkında sahte ihbarlarda bulundukları da belirlendi. Bu yolla 81 subay hakkında askeri casusluk soruşturması açtırılıp mahkumiyet kararı verdirildiği tespit edildi. 16 ildeki eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

13 firari aranıyor

  • Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Muhammed Kaya, Ayhan Arıkanoğlu, İsmail Can, İbrahim Emre ve Duran Denizci farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevinde. Dönemin eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Davulcu ile birlikte firari olan 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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