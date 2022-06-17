FETÖ davalarının kritik ismiydi: Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı.

Çağlar'ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI MAHKEMEDE FETÖ DAVALARI GÖRÜLÜYORDU

Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu.

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Çağlar'ın evinde yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtilerek, "Görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı tarafından merhumun ikametinde incelemeler yapılmış, akabinde adli tıp kurumunda otopsi işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

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Soruşturmanın Başsavcılık tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bozdağ, taziye mesajında, "Vefat eden Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kaydetti.