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POLİTİKA

FETÖ firarisi Can Dündar muhalefete akıl verdi: AK Parti yapıyor siz bakıyorsunuz

MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen FETÖ firarisi Can Dündar, yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden muhalefet partilerini hedef aldı. Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, "Muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı. AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Böyle giderse Erdoğan seçimi kazanır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ firarisi Can Dündar muhalefete akıl verdi: AK Parti yapıyor siz bakıyorsunuz
FETÖ firarisi Can Dündar

Geçtiğimiz günlerde döviz kurundaki artış üzerinden siyasi bir kriz beklediğini söyleyen FETÖ firarisi Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeli ve etkileri üzerinden muhalefete yükledi.

"AK PARTİ YAPIYOR MUHALEFET BAKIYOR"

Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, "Ülke batmanın eşiğinde muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı." ifadelerini kullandı.

CHP'nin mitinglere başlıyoruz heyecanı yarattığını ve hala ikinci bir miting düzenleyemediğini belirten Dündar, "AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Bu durum Erdoğan'da baskın seçimi kazanabileceği ümidi yaratıyor. Kimse seçimi çantada keklik sanmamalı böyle giderse Erdoğan kendisine rağmen kazanabilir. " diye konuştu.

FETÖ firarisi Can Dündar muhalefete akıl verdi: AK Parti yapıyor siz bakıyorsunuz
OYNAT 00:34
FETÖ firarisi Can Dündar muhalefete akıl verdi: AK Parti yapıyor siz bakıyorsunuz
MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen FETÖ firarisi Can Dündar, yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden muhalefet partilerini hedef aldı. Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, 'Muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı. AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Böyle giderse Erdoğan seçimi kazanır' dedi.

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