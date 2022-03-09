​FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor

İzmir merkezli 38 ilde FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına darbe vuruldu. Eş zamanlı baskınlarda, aralarında muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 101 şüpheliden 87’si gözaltına alındı. Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde yapılanoperasyonlarda da gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 18’i yakalandı.

Ankesör-büfe soruşturmalarında FETÖ’nün güncel yapılanması ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ’nün sözde üst yönetiminin “Signal”, “WhatsApp” ve benzeri programlar üzerinden örgüt üyelerine “görevlerine geri döneceklerini” ve “güncel yapılanma faaliyetlerine hız verilmesi” yönünde talimat ilettiği ortaya çıkarıldı.

Daha önceki ankesör ve büfe soruşturmalarında itirafçı olan FETÖ’cülerin beyanlarından yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ bağı nedeniyle kamudan ihraç edilen bazı şüphelilerin İstanbul Anadolu yakasında örgütün yeniden yapılanmasını organize ettiğini belirledi.

HATLAR YABANCILAR ÜZERİNE

FETÖ’nün sivil bölge yapılanmasını oluşturmaya çalışan 6 şüphelinin, FETÖ’den işlem görmemiş ve sabıkası olmayan 18-25 arasındaki Türk vatandaşları ve yabancı kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığı tespit edildi.

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Güncel yapılanmadaki şüphelilerin örgüte eleman kazandırma, dağılmayı önleme, örgütün eğitim faaliyetlerini sürdürme, finans sağlama ve kamuya eleman sokma gibi konular üzerinde çalıştığı belirlendi. Dün sabahki operasyonda ByLock kullanıcısı olan 1’i ihraç 2 öğretmen, 1 infaz koruma memuru ile 2 sivil şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

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