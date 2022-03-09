Gündem FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor
İZMİR

FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor

15 Temmuz’dan sonra kamudan ihraç edilen FETÖ’cülerin operasyonel hatlar üzerinden toplantılar yaptığı belirlendi. İstanbul Anadolu yakasında yeniden yapılanmayı organize eden 5 kişi yakalandı. Grubun, örgüt içindeki dağılmayı önleme ve kamuya eleman sokma gibi konular üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
​FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor
İzmir merkezli 38 ilde FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına darbe vuruldu. Eş zamanlı baskınlarda, aralarında muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 101 şüpheliden 87’si gözaltına alındı. Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde yapılanoperasyonlarda da gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 18’i yakalandı.

Ankesör-büfe soruşturmalarında FETÖ’nün güncel yapılanması ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ’nün sözde üst yönetiminin “Signal”, “WhatsApp” ve benzeri programlar üzerinden örgüt üyelerine “görevlerine geri döneceklerini” ve “güncel yapılanma faaliyetlerine hız verilmesi” yönünde talimat ilettiği ortaya çıkarıldı.

Daha önceki ankesör ve büfe soruşturmalarında itirafçı olan FETÖ’cülerin beyanlarından yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ bağı nedeniyle kamudan ihraç edilen bazı şüphelilerin İstanbul Anadolu yakasında örgütün yeniden yapılanmasını organize ettiğini belirledi.

HATLAR YABANCILAR ÜZERİNE

FETÖ’nün sivil bölge yapılanmasını oluşturmaya çalışan 6 şüphelinin, FETÖ’den işlem görmemiş ve sabıkası olmayan 18-25 arasındaki Türk vatandaşları ve yabancı kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığı tespit edildi.

Güncel yapılanmadaki şüphelilerin örgüte eleman kazandırma, dağılmayı önleme, örgütün eğitim faaliyetlerini sürdürme, finans sağlama ve kamuya eleman sokma gibi konular üzerinde çalıştığı belirlendi. Dün sabahki operasyonda ByLock kullanıcısı olan 1’i ihraç 2 öğretmen, 1 infaz koruma memuru ile 2 sivil şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kamudaki 9 kripto FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı
GÜNDEM
Kamudaki 9 kripto FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

FETÖ'cülerden beddua gibi yemin: Aileme bile söylersem kör olayım
GÜNDEM
FETÖ'cülerden beddua gibi yemin: Aileme bile söylersem kör olayım
iPhone SE 3 tanıtıldı

iPhone SE 3 tanıtıldı

​İşte uygun fiyatlı iPhone'un ücreti.
Tüm restoranlarını kapatacak

Tüm restoranlarını kapatacak

McDonald's: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz.
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

TÜMOSAN'ın ürün ve ekipmanları Konya'daki fuarda sergileniyor.

Zelenskiy, İngiltere Parlamentosu'na seslendi.

​Başkan Joe Biden açıklama yapıyor.

Taliban Kadınlar Günü'nü kutladı

Taliban Kadınlar Günü'nü kutladı

'​Afgan kadınlarının haklarını talep etmesi için büyük fırsat.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.