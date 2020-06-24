FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış

İzmir'de silahlı terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızan rütbeli mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgütten olmayan öğrencileri askeri okuldan uzaklaştırmak için FETÖ'nün "şekillendirme" ve "sıfırlama" olarak tabir edilen taktiklerini uyguladıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olmayanların ordudan atılmalarını sağladıkları iddia edilen ve örgüt elebaşını ABD'de ziyaret ettikleri belirlenen 6 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheliden 12'si İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

GÜNDEM FETÖ polislerin bilgilerini sistemden 11 dakikada çalmış: 277 bine yakın polis fişlenmiş

Şüphelilerin, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik önceki yıllarda okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri, "şok mangaları"na dahil ettikleri, haksız yere sicillerini bozdukları, her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları, gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri iddia ediliyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturmanın dayanağını ise Ankara'daki Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan eski albay Erdoğan K'nin el konulan ve incelenen bilgisayarında 21 Kasım 2010'da oluşturulmuş bir belge oluşturuyor. Erdoğan K'nin bilgisayarında rastlanan belgede Kara Harp Okulu'nda FETÖ'den olmayan hedef personelin nasıl okuldan uzaklaştırılacağı ile ilgili detaylar yer alıyor.

GÜNDEM Rekor gözaltılı FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı: Slayt gösterisiyle soruları ezberletmişler

Belgede, Kara Harp Okulu'ndaki öğrencilerin "şekillendirme" başlığı altında hangi yöntemlerle okuldan uzaklaştırılacağına yer veriliyor. Belgede, örgütün "şekillendirme" taktiği çerçevesinde "Devrilmeyecek ağaç yoktur denilerek okuldan herkesin disiplin hükümleri işletilerek atılabileceğinin belirtildiği, 'kişilerin istenirse fıtratı bile değişir' denilerek örgütten olmayanlara bakışın genel olarak ortaya konulduğu, FETÖ'nün öğrencileri örgüte kazanma metotlarına yer verildiği" belirtiliyor.

REKLAM

Kara Harp Okulu'nda FETÖ'den olmayan personelin okuldan uzaklaştırılmasına ilişkin bir diğer yöntem olan "sıfırlamak" ifadesi de belgede yer alıyor.

Belgede kişileri meslekten ayrılmaya zorlamak için elverişli bir ortam hazırlamaya "sıfırlamak" denildiği, hedef personelin üst amirlerle karşı karşıya getirilmesi, disiplinsizliklerin abartılması, okuldan ayrılmayla ilgili disiplin hükümlerinin işletilme tekniklerinin anlatıldığı ifade ediliyor.