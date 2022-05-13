FETÖ sömürüsü: Masum değilmiş

FETÖ askeri okullara sızan örgüt mensupları üzerinden istismara devam ediyor. Türlü yalanlarla sosyal medyada mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan FETÖ’nün son oyunu da bozuldu. İzmir’de tutuklanan ve FETÖ’cü sosyal medya hesaplarının “masum öğrenci” diye propaganda yaptığı Mustafa Enis Durak’ın örgütsel bağlantıları ortaya çıktı. Durak’ın İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde öğrenciyken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra okulla ilişiği kesildi. FETÖ’cü öğrencinin 2014 yılında ankesörlü hatlardan 5 defa arandığı tespit edildi.

MAHREM İMAMLARLA TOPLANTI

İtirafçı olan FETÖ’cüler Durak’ın FETÖ’nün ışık evlerine gittiğini ve askeri öğrenciyken “Yusuf” ve “Kenan” kod adlı mahrem imamlara bağlı sohbet gruplarında yer aldığı bilgisini verdi. Durak hakkındaki tespit ve beyanların ardından 10 Aralık 2021’de kamu davası açıldı. Duruşmaya kadar tahliye edilen Durak’ın 14 Nisan’daki ilk duruşmada tutuklanmasına karar verildi. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası 21 Nisan’da İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce üniversite öğrencisi olduğu, sabit ikametgahı bulunduğu ve duruşmalara katıldığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

BELÇİKA’YA KAÇACAKTI

FETÖ’cü Durak 10 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmaya katılmadı. Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası ve yokluğunda tutuklanmasına karar verilen FETÖ’cü Durak, hapis cezası kararının çıktığı gün saat 22.30’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda üzerinde “Ahmet Yılmaz” adına düzenlenmiş sahte pasaportla Belçika’ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Önceki gün “resmi belgede sahtecilik” suçu ve hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı tutuklanan Durak, cezaevine gönderildi.

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Yakalananların yarısı itirafçı oldu

İzmir’de 10 Kasım 2019’dan bu yana yapılan 26 operasyonda 2 bin 337’si muvazzaf asker, 712’si muvazzaf olmayan askeri personel, 831’i de askeri okul ile ilişiği kesilmiş öğrenci olmak üzere 3 bin 835 FETÖ’cü hakkında gözaltı kararı verildi. Eski askeri okul öğrencilerinden yüzde 52’sinin itirafçı olduğu öğrenildi.

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