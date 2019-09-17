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FETÖ soruşturmasında 35 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Haber Merkezi AA
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı ve Asya Katılım Bankasındaki mevduatlarını artırdığı belirlenen 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çeşitli kurumların eski çalışanı 35 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı ve zanlıların işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü belirtildi.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

  • Başsavcılığın FETÖ'ye yönelik başka iki soruşturması kapsamında bugün eski emniyet müdürleri, komiserler, polisler ve sivillerin arasında bulunduğu toplam 28 kişinin yakalanması için polis operasyonlar düzenlemişti.

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