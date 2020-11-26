FETÖ yeni ihanet peşinde

Türkiye’nin Türkmenlere gönderdiği MİT Tırlarını durduran FETÖ, aynı ihanetine devam ediyor. Necip Hablemitoğlu suikastine karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye’nin çatışmaların olduğu bir çok bölgede farklı gruplara silah sağladığını ve kendisinin de buna aracılık ettiğini öne sürdü. Önceki gün Ukrayna basınına konuşan Bozkır, TSK ve MİT başta olmak suçlamalar yöneltti. Bozkır’ın silah sevkiyatına ilişkin olduğunu öne sürdüğü nerede çekildiği belli olmayan fotoğraf ve videolar ile para görüntülerini basınla paylaştı.

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FETÖCÜLER KORUDU

Necip Hablemitoğlu cinayetini soruşturan FETÖ’cü savcılar tarafından korunduğu için yıllarca açığa çıkmayan yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna’ya firar etmişti. Dosyaya yeni atanan savcılar, suikastta önemli bir rol oynadığını belirleyerek FETÖ’nün koruduğu Bozkır’ın peşine düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyaretinde bizzat Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy’den istediği eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın iadesini istemişti. Bozkır bir süre ev hapsinde tutulmuş, bu kısıtlama sonra yeniden kaldırılmıştı.

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FETÖ’CÜ İNTERNET SİTESİ YAYINLADI

Şüpheli Bozkır’ın verdiği röportaj FETÖ’den iadesi istenen Ukrayna’da faaliyet gösteren bir örgüt üyesinin yönettiği internet sitesinde Türkçe’ye çevrilerek yayınlandı. FETÖ’nün internet sitesi, Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisinin röportajını geniş olarak verdi.

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TÜRKİYE’YE İADE KARARI VERİLMESİ BEKLENİYOR

Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın, Ukrayna Devlet Göç İdaresi’ne yaptığı sığınma talebi reddedilmiş, ardından Kiev Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz da kabul edilmeyince temyize başvurmuştu. Bozkır’ın Kiev Altıncı Temyiz İdare Mahkemesi’ndeki itirazı da reddedildi. Şüphelinin, kararın resmen bildirilmesinin ardından 30 gün içinde Ukrayna Yüksek Mahkemesi’ne son bir itiraz hakkı bulunuyor. Kiev Savcılığı’nın, yüksek mahkeme’nin de itirazı reddetmesi halinde Bozkır’ın Türkiye’ye iadesi yönünde karar vermesi bekleniyor.