FETÖ’cü ‘Allen’ yakalandı

Firari FETÖ’cüler tek tek yakalanıyor. FETÖ’nün yargı üzerinden darbeye kalkıştığı 17-25 Aralık sürecinden sonra, örgütün sözde üst düzey isimleri ve mahrem imamlarının çoğu Türkiye’yi terk etti. Başta örgütün yönetildiği ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçan FETÖ’cüler, gittikleri ülkelerde vatandaşlık alıp kimlik değiştirerek gizlenmeye çalıştı.

Konya’da FETÖ okullarında öğretmenlik yapan Abdullah Uzundere de onlardan biriydi. 26 Haziran 2014’te ABD’ye kaçan Uzundere, buradaki FETÖ okullarında öğretmenlik yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından itirafçı olan FETÖ’cüler, Uzundere hakkında birçok ifade verdi. Uzundere’nin ByLock kullandığı da tespit edildi.

KENDİ AYAĞIYLA GELDİ

Konya 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi, örgüt imamlarından olan 1974 doğumlu Abdullah Uzundere hakkında yakalama kararı çıkarttı. Türkiye’de bu gelişmeler yaşanırken, Uzundere ABD’de iltica talebinde bulundu. ABD vatandaşlığı alan Uzundere, ismini de “Allen Brooks” olarak değiştirdi. Örgüt faaliyetlerini ABD’de sürdüren Uzundere, fark edilmeyeceğini düşünerek 23 Haziran akşamı saat 18.45 sıralarında Türkiye’ye geldi.

PARMAK İZİ ELE VERDİ

Allen Brooks kimliği ve ABD pasaportuyla İstanbul Havalimanı’na inen Uzundere, pasaport kontrolünde şüpheli davranışlar sergiledi. Parmak izi alınan FETÖ’cünün gerçek kimliği tespit edildi. “FETÖ üyeliği” suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen Uzundere, ilk ifadesinde Konya’da örgütün dershanelerine gittiğini itiraf etti. Türkiye’de FETÖ okullarında çalışmasının tamamen tesadüf olduğunu öne süren Uzundere, gözaltına alındı. Firari FETÖ’cü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







