Gündem FETÖcü eski astsubaya 6 yıl hapis
ADANA

FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
FETÖcü eski astsubaya 6 yıl hapis
FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık O.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık O.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin kaçış noktası oldu: 20 bin kişi geçiş yaptı
FOTOĞRAF 11
Title
Yunanistan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının sığındığı ilk kaçış noktalarından biri oldu.
Title
Yunan basınına yansıyan tahmini rakamlara göre, 15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.
Title
Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.
Title
FETÖ üyesi 8 askerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Türkiye'ye ait askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçarak, Yunanistan'a sığınma talebinde bulunması da bu süreçteki en önemli gelişmelerden biri oldu.
Title
FETÖ üyesi askerler, Yunanistan'daki savunmalarında darbe hazırlığından habersiz olduklarını iddia ederken, Türkiye'nin ısrarlı iade talebine Yunanistan'dan olumlu yanıt gelmedi.
Title
Yunan temyiz mahkemesi, Türkiye'nin iade talebini \"Türkiye'de adil yargılanmayacakları ve iade edilirlerse insani olmayan muameleye maruz kalabilecekleri\" iddiasıyla reddetti.
Title
Yunan basınında nisan ayında yer alan haberlerde, FETÖ üyesi 8 askerin, \"olası bir MİT operasyonu\" endişesiyle Yunan makamlarınca ülke dışına gönderildiği iddia edildi.
Title
Ülkeden \"belirsiz bir zamanda ve sessiz sedasız\" çıkarıldıkları belirtilen FETÖ üyesi 8 askerin Almanya, Belçika ve Kanada makamları nezdinde gerekli girişimlerin olgunlaşmasının ardından bu ülkelere geçiş yaptığı ileri sürüldü.
Title
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın Mart 2021'deki çevrim içi tanıtım etkinliğine bir video mesaj ile katılmıştı.
Title
FETÖ mensuplarına kucak açan Yunanistan'ın \"yiğitlik\" gösterdiğini savunan Gülen, mesajında \"Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak.\" ifadelerine yer vermişti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Title
Darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin kaçış noktası oldu: 20 bin kişi geçiş yaptı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının sığındığı ilk kaçış noktalarından biri olan Yunanistan'a, FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptı.

FETÖ'cü Akın İpek'e soğuk duş: TMSF Londra'daki Koza Altın davasını kazandı
EKONOMİ
FETÖ'cü Akın İpek'e soğuk duş: TMSF Londra'daki Koza Altın davasını kazandı

FETÖ'cüleri ankesörlü telefon yakalattı: gözaltı
GÜNDEM
FETÖ'cüleri ankesörlü telefon yakalattı: gözaltı

FETÖ ile tetikçiler arasındaki irtibatı sağladı: Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler
GÜNDEM
FETÖ ile tetikçiler arasındaki irtibatı sağladı: Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler
Borsada tarihi zirve

Borsada tarihi zirve

Yüzde 4'ün üzerinde primle rekorunu yeniledi.
Alanya Kalesinde büyük keşif

Alanya Kalesi'nde büyük keşif

Sert dalgalarla ortaya çıktı.
Karadeniz gazı 2023te evlerde

​Merkezi yönetim bütçesi belli oldu: aslan payı eğitime

​Yeni indirimler yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.