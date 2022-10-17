FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl hapis

FETÖ mensuplarına kucak açan Yunanistan'ın \"yiğitlik\" gösterdiğini savunan Gülen, mesajında \"Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak.\" ifadelerine yer vermişti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​