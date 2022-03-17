​FETÖ’cü polisler PKK’yı korudu

Kobani davasında müşteki olan FETÖ’cü ihraç polisler, terör eylemlerini azmettiren HDP’liler ve PKK elebaşlarından şikayetçi olmadı. Ekim 2014’te PKK’nın talimatı üzerine Kobani bahanesiyle sokağa çıkma çağrısı yapan HDP yönetimi, terör yandaşlarını harekete geçirmişti. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere 35 il ve 96 ilçede başlatılan terör olaylarında 37 kişi hayatını kaybetmiş, 761 kişi yaralanmıştı.

DAVAYA DEVAM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2020’de eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu HDP’li yöneticiler ile PKK elebaşları hakkında dava açtı. 108 sanıklı davaya Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, terör olaylarında zarar gören mağdur ve müştekilerin, sanıklardan davacı ve şikayetçi olup olmadıklarına yönelik beyanlarını aldı.

ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ

Bu kişiler arasında 15 Temmuz’dan sonra ihraç edilen örgüt mensubu eski polisler de bulunuyor. Örgüt talimatıyla seçimlerde HDP’ye oy veren FETÖ’cüler, Kobani davasında da PKK ve siyasi kanadı HDP’ye desteğini sürdürdü. Tutuklu sanık eski komiser Mustafa A., eski komiser yardımcısı Samet M. ve eski polis memuru Saadettin Y., terör eylemlerini azmettiren Demirtaş’ın da arasında olduğu HDP’liler ile PKK elebaşlarından davacı ve şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

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KANIT YOKMUŞ

FETÖ’cüler, mahkemedeki beyanlarında “Sanıkların bunları yapmış olduklarına yönelik kanıtım yok” diyerek davaya katılma taleplerinin olmadığını söyledi. PKK da darbe girişimi öncesinde FETÖ’ye destek vermişti. Kırmızı listede aranan PKK elebaşlarından Murat Karayılan, 15 Temmuz’dan önce “darbe yapacağı için askere eylem yapılmaması, polis ve özel harekatçılara eylem yapılması” talimatını vermişti.

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