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ANKARA

FETÖ’cü yarbay ataşe olamadan yakayı ele verdi

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Yarbay Musa S., ataşe olarak görevlendirildiği Fas’a gidemeden gözaltına alındı. Musa S.’nin FETÖ’nün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı belirlendi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ’cü yarbay ataşe olamadan yakayı ele verdi
Musa S.

Fas’a askeri ataşe olarak görevlendirilen Yarbay Musa S.’nin FETÖ bağı tespit edildi. TSK ve kamuya sızan FETÖ’cülerin temizlenmesi için büyük çaba gösteriliyor. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan örgütün binlerce mensubu, Emniyet ve savcılıkların işbirliğiyle tek tek tespit ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 15 Mart’ta örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi. 7’si muvazzaf 13 asker ile 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, Ankara Kaçakçılık Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

ANKESÖRE TAKILDI

  • Gözaltına alınanlar arasında Kocaeli’de görevli Yarbay Musa S. de yer aldı. Musa S.’nin Fas’a askeri ataşe olarak görevlendirildiği, operasyon kapsamına dahil edilince görevlendirilmesinin durdurulduğu öğrenildi. Şüphelinin, örgütün mahrem yapılanması tarafından ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı, ayrıca deşifre olmaması için örgüt tarafından şifreli kaydedilerek arandığı tespit edildi.

Operasyon, FETÖ’yle mücadelenin aralıksız sürdürülmesi gerektiğini tekrar gözler önüne serdi. TSK’ya sızmış hâlâ aktif görevde olan kriptoların bulunduğu, tespit edilememesi durumunda önemli görevlere gelebilecekleri gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İtirafçı olup 100 FETÖ’cüyü deşifre ettiler

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 8 Mart’ta da örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına operasyon düzenlemişti. Ankara merkezli 10 ilde yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 19’u itirafçı oldu. Şüpheliler, örgütle irtibatlı olduğunu bildiği 100 kişinin ismini verdi.

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