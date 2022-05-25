FETÖ’cü zabıt katiplerine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Adalet Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına birer darbe daha vuruldu. FETÖ’nün mahrem imamlarıyla operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurduğu anlaşılan çoğu zabıt katibi 53 şüphelinin ismine ulaşıldı. Ankara merkezli 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 49’u gözaltına alındı. Bunlardan 21’inin aktif kamu görevlisi olduğu, diğerlerinin ise daha önce görevlerinden ihraç edildikleri belirtildi.

FETÖ’ye yönelik ikinci operasyon ise örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelikti. Ankesör ve büfe hatları üzerinden ardışık aramaya takılan 19 askeri personel ve 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde yapılan baskında şüphelilerden 16’sı yakalandı. Birinin aktif görevde subay, birinin emekli albay, 6’sının ihraç subay, 11’inin de eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

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GÜNDEM FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi