FETÖ’cü zabıt katiplerine ikinci dalga

FETÖ’yle irtibatı tespit edilen 27 zabıt katibi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Türkiye genelindeki 284 mahrem imamı tespit etti. “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçu kapsamında haklarında dava açılan şüphelilerin HTS kayıtları çıkarıldı. Yapılan incelemelerde mahrem imamlarla irtibatlı kamu personellerine tek tek ulaşıldı. Başsavcılık, dün örgütle irtibatını tespit ettiği 15’i aktif görevde 29 zabıt katibi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
ANKESÖRE TAKILDI
- Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 27’si yakalandı. Firari 2 şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerin, mahrem imamlar tarafından operasyonel hat ve ankesörlü telefonlar üzerinden arandığı tespit edildi. Ayrıca örgütle irtibat ve iltisaklarını gösteren tanık beyanlarının olduğu, ByLock yazışmalarında da isimlerinin geçtiği belirtildi.
218 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİLER
Savcılık, 24 Mayıs’ta yine zabıt katiplerine yönelik operasyon düzenlemiş, haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 52’si yakalanmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü itirafçı oldu. Örgüte dair bildiklerini anlatan şüpheliler, örgütle irtibatını bildikleri 218 kişinin ismini savcılığa verdi.
Avukatlık yapılanmasına baskın
- FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına bir darbe daha. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldıkları, başkalarının adına kayıtlı hatlar ve ankesörlü telefondan mahrem imamlarla görüştükleri, kapatılan Bank Asya ve örgüte bağlı derneklerle irtibatları tespit edilip haklarında itirafçı beyanları bulunan 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara ve Bursa’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcılarının da bulunduğu zanlılardan 17’sini yakaladı. FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 12 ilde 25, Balıkesir merkezli 7 ilde ise örgüt içinde faaliyet yürüten 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.