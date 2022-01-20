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ANKARA

FETÖ'cüler böyle firar ediyor

FETÖ’cülerin nasıl firar ettiklerine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Yakalanan mahrem imam Mehmet Sağlam’dan ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, firar organizasyonlarında örgüt mensubuna, yurt dışında irtibatlı olduğu diğer örgüt mensubu adım adım kaçış planını nasıl anlattığı ortaya çıktı.


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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​FETÖcüler böyle firar ediyor
Arşiv

FETÖ’cülerin nasıl firar ettiklerine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca FETÖ’nün jandarma yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı çıkarılan mahrem imam Mehmet Sağlam, 23 Kasım 2021’de Muğla’da yol kontrolünde sahte kimlikle yakalandı.

Soruşturmayı tamamlayan Başsavcılık, Sağlam hakkında “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açtı.

ADIM ADIM PLAN

Sağlam’dan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgütün firar organizasyonlarıyla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Kaçış talebi onaylanan örgüt mensubuna, yurt dışında irtibatlı olduğu diğer örgüt mensubu adım adım kaçış planını anlatıyor. Türkiye’de bulunduğu yerden illegal çıkış yapacağı noktaya kadar her adım bu kişi tarafından titizlikle takip ediliyor. Ayrıca gerekli hazırlıkları yapması için de liste gönderiliyor.

GÜZERGAH FETÖ’DEN

Firarları ayarlayan “çıkışçılar” birimiyle irtibata geçtiği anlaşılan Sağlam’ın “deniz0990okyanus”, “okyanusa395” ve “deniz_derya0333” isimleriyle oluşturulan mail adresleriyle yazışmalar yaptığı tespit edildi. Bu yazışmalarda, Fethiye-Ankara güzergahındaki polis kontrol noktalarının bilgisinin verildiği, örgüt mensuplarının kontrol noktası olmayan güzergaha yönlendirildiği görüldü. Firar için gerekli malzemelerin yer aldığı hazırlık listesi de bu yazışmalardan çıktı.

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