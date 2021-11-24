FETÖ’cülere nefes yok: 15 Temmuz’dan bu yana örgüte 77 bin 241 operasyon yapıldı ​

FETÖ’cülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte büyük darbe vuruldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüte yönelik 77 bin 241 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 319 bin 587 kişi FETÖ’den gözaltına alındı.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası FETÖ’cülerin tespitine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Büyük özveriyle çalışan yargı ve emniyet, kripto yapıları deşifre ederek örgütün karmaşık yapısını gün yüzüne çıkardı.

GÜNDEM Dört ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı kararı alınanlar arasında iki albay da var

Yeniden yapılanma çalışmaları da mercek altına alındı. Bu tür faaliyetler tespit edilerek örgütün taban oluşturmaya yönelik girişimleri akamete uğratıldı. 15 Temmuz 2016’dan 15 Kasım 2021’e kadar örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 319 bin 587 kişi FETÖ’den gözaltına alındı. Bu kişilerden 99 bin 962’si tutuklandı.

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FETÖ’NÜN MAHREMLERİ

FETÖ’nün en kritik isimleri mahrem yapılanmalarda. Güvenlik güçlerince mahrem yapılanmaya yönelik 2 bin 917 operasyon gerçekleştirildi. Örgütle irtibatı tespit edilen 59 bin 928 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 50 bin 132’si yakalandı.

Ankesör ve büfe telefonları da mercek altına alındı. Bunlar üzerinden iletişim kuran FETÖ’cülere yönelik bin 604 operasyon yapıldı. 25 bin 275 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, 23 bin 151’i yakalandı. Şüphelilerden 8 bin 617’si emniyet ve savcılık işlemleri sırasında itirafçı olmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı. Böylece ankesör ve büfe operasyonlarında gözaltına alınanların yüzde 37’sinin itirafçı olduğuna dikkat çekildi.

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