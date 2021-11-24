Gündem FETÖcülere nefes yok 15 Temmuzdan bu yana örgüte 77 bin 241 operasyon yapıldı
ANKARA

FETÖ’cülere nefes yok: 15 Temmuz’dan bu yana örgüte 77 bin 241 operasyon yapıldı

FETÖ’cülere yapılan baskınlarla göz açtırılmıyor. 15 Temmuz’dan bu yana örgüte 77 bin 241 operasyon yapıldı. 319 bin 587 kişi FETÖ’den gözaltına alındı. Bu kişilerden 99 bin 962’si tutuklandı. Şüphelilerden 8 bin 617’si itirafçı oldu.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ’cülere nefes yok: 15 Temmuz’dan bu yana örgüte 77 bin 241 operasyon yapıldı ​
Arşiv

FETÖ’cülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte büyük darbe vuruldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüte yönelik 77 bin 241 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 319 bin 587 kişi FETÖ’den gözaltına alındı.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası FETÖ’cülerin tespitine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Büyük özveriyle çalışan yargı ve emniyet, kripto yapıları deşifre ederek örgütün karmaşık yapısını gün yüzüne çıkardı.

Dört ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı kararı alınanlar arasında iki albay da var
GÜNDEM
Dört ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı kararı alınanlar arasında iki albay da var

Yeniden yapılanma çalışmaları da mercek altına alındı. Bu tür faaliyetler tespit edilerek örgütün taban oluşturmaya yönelik girişimleri akamete uğratıldı. 15 Temmuz 2016’dan 15 Kasım 2021’e kadar örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 319 bin 587 kişi FETÖ’den gözaltına alındı. Bu kişilerden 99 bin 962’si tutuklandı.

FETÖ’NÜN MAHREMLERİ

FETÖ’nün en kritik isimleri mahrem yapılanmalarda. Güvenlik güçlerince mahrem yapılanmaya yönelik 2 bin 917 operasyon gerçekleştirildi. Örgütle irtibatı tespit edilen 59 bin 928 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 50 bin 132’si yakalandı.

Ankesör ve büfe telefonları da mercek altına alındı. Bunlar üzerinden iletişim kuran FETÖ’cülere yönelik bin 604 operasyon yapıldı. 25 bin 275 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, 23 bin 151’i yakalandı. Şüphelilerden 8 bin 617’si emniyet ve savcılık işlemleri sırasında itirafçı olmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı. Böylece ankesör ve büfe operasyonlarında gözaltına alınanların yüzde 37’sinin itirafçı olduğuna dikkat çekildi.

FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.