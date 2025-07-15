FETÖ’cüye açık çek

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye’ye sözde destek veren Batı, sonrasında da firari FETÖ’cülere kol kanat gerdi. Örgüt mensuplarının üsse çevirdiği adreslerin başında ABD geliyor. FETÖ mensupları, Türkiye’yi karalayarak ABD’de vatandaşlık kazanıyor. Türk vatandaşları ise en yüksek vize reddi oranlarından biriyle karşı karşıya. ABD’ye firar eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, Türkiye aleyhindeki söylemleriyle iltica talebinde bulunarak Green Card (Yeşil Kart) ve ardından vatandaşlık kazanıyor. Türk vatandaşları ise vize almakta büyük zorluk yaşarken, örgüt üyeleri ABD’de kurumsallaşarak lobicilik faaliyetlerine hız veriyor.





İLTİCA DİLEKÇELERİ BEYANA DAYALI

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçan çok sayıda FETÖ mensubu, ABD’de kalabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Örgüt üyeleri, ABD makamlarına sundukları dilekçelerde Türkiye’de insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları, can güvenliklerinin olmadığı, keyfi tutuklamalara uğradıkları gibi gerçek dışı iddialarda bulunuyor. Kaynaklara göre, bu dilekçeler tamamen beyana dayalı olarak hazırlanıyor ve ABD yargısı herhangi bir belge talebinde bulunmuyor. Bu boşluk, FETÖ avukatları tarafından organize şekilde kullanılıyor.





ÖNCE ÇALIŞMA SONRA VATANDAŞLIK

İltica başvurusunda bulunan kişilere, “ByLock kullandınız mı?”, “Zaman gazetesi üyesi miydiniz?” gibi sorular yöneltildiği, örgüte yakın avukatlarca yönlendirilen cevaplarla başvuruların kabul oranının arttığı bildiriliyor. Çalışma vizesi alan bir FETÖ mensubu, bir yıl içinde Yeşil Kart’a, sonraki 3-5 yıl içinde ise vatandaşlığa başvurabiliyor.





PKK TAKTİKLERİYLE PARALELLİK

Süreç, geçmişte Avrupa ve ABD’de PKK sempatizanlarının da kullandığı iltica yöntemlerine benzerlik gösteriyor. Her iki örgüt de Türkiye’de can güvenliğinin olmadığını öne sürerek kendilerine uluslararası meşruiyet kazandırma peşinde.





ŞİRKET EVLİLİKLERİ YATIRIMCI KARTI

FETÖ mensuplarının en çok başvurduğu yollardan biri de şirket evlilikleri. ABD’ye yüklü miktarda para getiren örgüt üyeleri, özellikle New York ve New Jersey bölgelerinde belirli iş yerlerine yatırım yaparak “yatırımcı Green Card’ı” kazanıyor. Bu yöntemde, ekonomik sıkıntı yaşayan işletmelere on binlerce dolarlık yatırım gösterilerek girişimci statüsü kazanılıyor. Daha sonra bu kişiler ABD vatandaşlığına geçip yerlerini yeni gelen FETÖ mensuplarına devrediyor. Örgüt içindeki bu sistem zaman zaman anlaşmazlıklara da sahne oluyor. Örneğin California’da firari FETÖ’cü Osman Nakipoğlu’nun oğlu Bahattin Nakipoğlu’nun, örgüt mensubu iş insanlarıyla yaşadığı ihtilafın “FETÖ mahkemesinde” çözüldüğü biliniyor.





EVLİLİK KATALOĞU ABD’DE DE DEVREDE

Türkiye’de uzun yıllar uygulanan “katalog evlilik” modeli, ABD’de de sürüyor. Statüsü olmayan FETÖ üyeleri, ABD vatandaşı olan başka örgüt üyeleriyle evlendirilerek Green Card sahibi yapılıyor. Avukatlar, bu yöntemleri yalnızca FETÖ üyelerine değil, ABD’ye tutunmak isteyen FETÖ dışı kişilere de önererek örgüt için kaynak ve etki alanı yaratıyor.





Eğitimden eleman devşiriyor