FETÖ’cüye açık çek

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçan çok sayıda FETÖ mensubu, ABD’de kalabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Örgüt üyeleri, ABD makamlarına sundukları dilekçelerde Türkiye’de insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları, can güvenliklerinin olmadığı, keyfi tutuklamalara uğradıkları gibi gerçek dışı iddialarda bulunuyor. Kaynaklara göre, bu dilekçeler tamamen beyana dayalı olarak hazırlanıyor ve ABD yargısı herhangi bir belge talebinde bulunmuyor. Bu boşluk, FETÖ avukatları tarafından organize şekilde kullanılıyor.

Süreç, geçmişte Avrupa ve ABD’de PKK sempatizanlarının da kullandığı iltica yöntemlerine benzerlik gösteriyor. Her iki örgüt de Türkiye’de can güvenliğinin olmadığını öne sürerek kendilerine uluslararası meşruiyet kazandırma peşinde.

FETÖ mensuplarının en çok başvurduğu yollardan biri de şirket evlilikleri. ABD’ye yüklü miktarda para getiren örgüt üyeleri, özellikle New York ve New Jersey bölgelerinde belirli iş yerlerine yatırım yaparak “yatırımcı Green Card’ı” kazanıyor. Bu yöntemde, ekonomik sıkıntı yaşayan işletmelere on binlerce dolarlık yatırım gösterilerek girişimci statüsü kazanılıyor. Daha sonra bu kişiler ABD vatandaşlığına geçip yerlerini yeni gelen FETÖ mensuplarına devrediyor. Örgüt içindeki bu sistem zaman zaman anlaşmazlıklara da sahne oluyor. Örneğin California’da firari FETÖ’cü Osman Nakipoğlu’nun oğlu Bahattin Nakipoğlu’nun, örgüt mensubu iş insanlarıyla yaşadığı ihtilafın “FETÖ mahkemesinde” çözüldüğü biliniyor.