FETÖ’den takipten kaçış genelgesi!

2018 yılından bu yana yeniden yapılanma faaliyetlerine girişen FETÖ’cüler yakalanmamak için her yolu deniyor. Örgütün, güncel yapılanma içerisinde görevlendirdiği elemanlarına, mesajlaşma programı Signal üzerinden takip genelgesi gönderdiği ortaya çıktı. FETÖ’nün özellikle ‘güncel öğrenci’ yapılanmasından sorumlu olan mahrem imamların, fiziki takip konularında FETÖ evlerinde kalan öğrencilere seminer verdirdiği de öğrenildi.

TAKİP YÖNTEMLERİNİ DE SIZDIRMIŞLAR

Antalya’da yapılan FETÖ’nün güncel yapı operasyonunda ele geçirilen ve emniyet içindeki FETÖ’cü polislerden, “fiziki takibi anlama ve önleme” konularında bilgilendirildikleri anlaşılan FETÖ’cülerin hazırladığı sözde genelgede, polisin fiziki takip yöntemleri bir bir anlatılmış. Fiziki takip yapacak polislerin orta boy ve orta yaştaki polisler arasından seçildiği, üniversite öğrencisi görünümünde olmaları için küçük sırt çantası taşıdıkları ve kapri giydikleri de belirtilmiş. Takip yapan polislerin yaz aylarında evrak ve silahlarını gizleyebilmek ve normal vatandaş izlenimi vermek için küçük sırt çantası taşıdıkları da belirtilerek, FETÖ’cülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanmış.

TAKİBİ ANLAMA YOLU

Polisin telefonla meşgulmüş gibi davrandığını, yaya takip ettikleri kişinin yürüdüğü kaldırımın karşı tarafından takip yaptıklarını, takip ettikleri kişi ile yüz yüze gelmekten kaçınıp yüzlerini göstermemek için bakışlarını başka yöne çevirdikleri de genelgede anlatıldı. FETÖ’cülerin yaya olarak yürürken, ara sıra arkalarına bakmaları gerektiği, eğer kendisine doğru baktığı halde bakışını kaçıran, ağaç, tabela ya da araç arkasına gizlenen biri varsa kesinlikle takip edildiğini anlaması gerektiği de genelgede altı çizilerek anlatılmış.

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AMAÇ, YÖNETİCİLERE ULAŞMAK

Polisin araçla yapacağı takibe karşı alınacak önlemler listede uzunca anlatılmış. Takip yapan polislerin FETÖ’cülerin evden çıkışını kaçırmamak için saatler öncesinden FETÖ evinin etrafında tertip alarak 2 ya da 3 araba ile evin çıkış güzergahında beklediği ve evden çıkarken çevrenin iyi gözlemlenmesi gerektiği belirtilmiş. Polisin takip için kullanabileceği araçların marka, model ve renklerine kadar ayrıntılı bilgilerin anlatıldığı genelgede, bir örgüt mensubunun fiziki takibe alınmasındaki amacın ‘örgüt mensubu ile birlikte hareket eden başka kişilere ve yöneticilere ulaşmak’ olduğu ifade edilmiş.

Trafiğin yoğun olduğu yeri seç

Genelgede toplu taşıma aracı ile hareket etmeleri istenen FETÖ’cülerin, trafiğin yoğun olduğu noktalarda araçlardan indikten sonra arkalarına bakarak, özel araçlardan inenlerin olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiği de belirtildi. Eğer toplu ulaşım durağının bir durak ilerisinde araçlarından inenler varsa, takip yapıldığını anlayabilecekleri ve üzerlerindeki cep telefonlarını sıfırlamaları gerektiği de genelgede tüm detaylarıyla FETÖ’cü öğrenci ve mahrem imamlara anlatılmış.

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