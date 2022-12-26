FETÖ’den WC’de maişet

FETÖ’nün, örgütten kopuşun önüne geçmek için mensuplarına, ‘muavenetçi’ ismini verdikleri üyeleri aracılığıyla ‘maişet’ diye adlandırdıkları maddi yardım yaptığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için paraları WC’lerde, PTT veya banka ATM’lerinden kartsız işlemlerle, camilerde veya kargo ve kurye aracılığıyla ulaştırdığı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ihraç polis Cengizhan S. hakkında “terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanı” suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Başsavcılığın iddianamesine göre, örgütün güncel yapılanması soruşturmalarında yapılan araştırmalar ve itirafçı beyanlarından, örgüt üyelerine ‘muavenetçi’ ismini verdikleri üyeleri aracılığıyla ‘maişet’ diye adlandırdıkları maddi yardımı yeni usul ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

REKLAM

İŞTE O YÖNTEMLER

Örgüt mensupları, para dağıtımı sırasında deşifre olmamak için PTT veya banka ATM’lerinden kartsız işlemle para yatırma, kargo, umuma açık yerlerde bulunan WC’lerde buluşma veya başkasına ait iş yerlerine emanet adı altında bırakma gibi yöntemleri kullanıyor.

İşte o yöntemler:

- ATM’ler aracılığıyla yapılan havalelerde, kartsız olarak işlem gerçekleştiriliyor. Para yatıran ve para yatırılan kısma aynı kişinin bilgileri giriliyor. Böylece şahsın kendi hesabına para yatırıyormuş gibi görünmesi sağlanıyor.

- Örgüt mensupları, para transferi sırasında umuma açık yerleri kullanıyor. WC, cami ve AVM gibi yerlerde buluşularak dikkat çekmemek amaçlanıyor.

- ‘Yusuf’ veya ‘Yusuf ailesi’ olarak adlandırdıkları şahısların çocuklarına hediye adı altında ayakkabı ve kıyafet aldıkları, ihtiyaçlarını karşıladıkları görüldü. Yardım bilgilerinin not şeklinde tutularak örgüt yöneticisine bildirildiği tespit edildi.