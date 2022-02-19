FETÖ'den yeni taktik: Kimlikler aranmayan örgüt mensubundan

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi çöküntü yaşayan FETÖ’nün güncel finans yapılanmasının tespitine yönelik çalışma başlattı. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerin itirafları ve ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını genişleten terör polisi, örgütün güncel finans yapılanmasını deşifre etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Aralık 2021’de 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

15 TEMMUZ’DAN SONRA YARDIMA DEVAM

Polis, eş zamanlı düzenlediği baskınlarda şüphelilerin tamamını yakaladı. Başsavcılık, örgütün Yenimahalle yapılanmasında faaliyet gösteren esnaf A.D. hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianameye göre, örgüt mensubu esnaflar, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından da örgüte “himmet” adı altında para vermeye devam etti. Haftalık olarak verilen para sanık A.D.’de toplandı.

REKLAM

DEŞİFRE OLMAYANLAR KİMLİĞİNİ VERMİŞ

Polis, A.D.’nin evinde yaptığı aramada bir mektup buldu. Sanığın eşinden bahsedilen mektupla birlikte kimlikler gönderildiği belirlendi. Bu kimliklerin, gaybubet evlerinde saklanan, aranması olan örgüt mensupları için gönderildiği anlaşıldı. Saklanması gereken örgüt mensupları için yeniden düzenlenen kimlik kartlarının, hakkında herhangi bir soruşturma olmayan “temiz” olarak nitelenen örgütün sözde “hizmet erlerinin” bilgileriyle oluşturulduğu belirlendi. Bu kişilerin, kimliklerini gönüllü olarak yolladığı kaydedildi.

Ana kasa o

A.D.’nin toplanan paraları paketler içinde örgüt imamına ulaştırdığı belirlendi. Örgüt imamının da bu paraları, FETÖ’den cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine dağıttığı ortaya çıktı. İddianamede şu tespitler yer aldı: “Örgütün diri ve canlı tutulması için paraların şüphelide toplanıp dağıtıldığı, bu dağıtımın şüphelinin iş yerinde yapıldığı tespit edilmiştir. Şüphelinin, halen güncel bir şekilde örgütün finans ayağında aktif görev aldığı ve ana kasa olduğu anlaşılmıştır.”

Jandarma mahrem imamları yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı ve mülki idare içinde yuvalanan FETÖ’cülere yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, MİT ve Emniyet’in çalışmaları sonucu, Jandarma içinde yuvalanan 73’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26’sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 “mahrem imam” tespit edildi. Diğer soruşturmada ise mülki idareye sızmış FETÖ’cülerden sorumlu mahrem imam olduğu anlaşılan, 7’si daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş toplam 15 mahrem imam belirlendi. Ankara merkezli 45 ilde, 114 şüphelinin gözaltına alınmaları için eş zamanlı operasyon başlatıldı, 44’ü yakalandı.

REKLAM

GÜNDEM FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı