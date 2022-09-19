FETÖ'den yeni taktik: Mahremler ‘koç’ oldu

Elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2018’den bu yana yeniden örgütlenen FETÖ’nün hedefinde hukuk fakülteleri, askeri okullar ve polis okulları var. Güncel yapı faaliyetleri içinde Türkiye’yi İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 3’e ayıran örgütün, ilk yıllarda olduğu gibi öğrenciler üzerinden yapılanarak ayağa kalkmaya çalıştığı tespit edildi. İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, örgütün eğitim yapılanmasına verdiği önem dikkat çekti.

YENİ MAHREM YAPI KURMUŞLAR

Güncel yapılanma içinde “eğitim koçluğu” birimi kuran FETÖ’nün örgüte bağlı öğretmenleri, özellikle lise öğrencilerini FETÖ’ye kazandırmakla görevlendirdiği ortaya çıktı. Son dönem örgüte katılan öğrenci sayısının arttığı belirtilen raporda, lise öğrencilerinin hukuk fakülteleri, askeri okullar ve polis okullarına yönlendirildiği belirlendi. Daha önce örgüte ait kurumlarda çalışan ya da kamudan ihraç öğretmenlerden seçilen militanların, öğrencileri bu fakülte ve okulları kazanmaları için özel olarak hazırladığı tespit edildi.

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ŞEHİR DIŞINA ÇIKANA KANCA

FETÖ’nün askeri okul sınavlarına sokmak istediği lise öğrencileri için özel bir yapı daha oluşturduğu belirlendi. Örgütün eğitim birimindeki ihraç öğretmenleri ortaöğretimde eğitim gören ve askeri okullara hazırlanan öğrencilerin kullanması için ücret karşılığı soru hazırlamaları için görevlendirdiği tespit edildi. Örgütün, üniversite kazanan ve şehir değiştirmek zorunda kalan öğrencileri örgüte kazandırmak için de yeni bir çalışmaya giriştiği belirlendi.

Kendilerinden olanlar ‘Kınalı’

Güncel öğrenci yapılanmasından sorumlu FETÖ’cülerin şifreli kodlamaları deşifre edildi. Örgüte bağlı öğrencilerin “meyve”, örgütle bağı bulunan öğrenciler içinde olup örgütü tanımayan öğrencilerin ise “sebze” diye kodlandığı ortaya çıktı. FETÖ’nün, örgüt evlerinde kalmaya devam eden ve mezun olduktan sonra örgüt tarafından kendisine verilecek görevleri kabul eden öğrenciler için de “kınalanan” kodunu kullandığı tespit edildi.