FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına üçüncü dalga

Ankara’daki FETÖ soruşturmasında 29’u aktif kamu personeli 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Türkiye genelindeki 284 mahrem imamı tespit etti.

Başsavcılık, dün örgütle irtibatını tespit ettiği ceza infaz kurumu personeli 29’u aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ankara merkezli 19 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediliyor. Başsavcılık, daha önce örgütün ceza infaz kurumu yapılanmasına yönelik 2 operasyon gerçekleştirmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen 85 şüpheliden 84’ü yakalanmıştı.

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