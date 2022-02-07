FETÖ’nün esnaf abisi itirafçı oldu: Himmete haftalık hedef

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde esnaf abisi Muharrem G. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. MİT ve Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarında, örgütün güncel finans yapılanması deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Aralık 2021’de 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. TEM polisinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalandı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN DAVA

Örgütün Yenimahalle il yapılanmasında “esnaf abisi” olan Muharrem G. de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak isteyen Muharrem G., örgütle ilgili bilgiler verdi. Başsavcılık, Muharrem G. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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HAFTALIK PARA HEDEFİ

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında da esnaflardan himmet adı altında para topladıklarını ifade eden Muharrem G., şunları anlattı: “Bir para hedefi belirleniyordu ve bu hedef Demetevler bölgesinde muhasebe sorumlusu olan Z.Y. tarafından tabloya dönüştürülüyordu. Toplantıları Eagle programında oluşturulan grupta yapıyorduk. Burada lise ve üniversitedeki öğrenciler hakkında bilgiler veriliyordu. Ardından haftalık para miktarını buradan öğreniyorduk. Üstümüz olan Ferhat isimli kişi tablodaki duruma göre daha fazla para toplanmasını istiyordu. Eagle üzerinde yapılan görüşmeler 2018 yılına kadar devam etti. Programın kapanması üzerine 1-2 yıl görüşme yapamadık. 2019 yılı başlarında Ferhat’ın talimatıyla Viber programını indirdik ve görüşmeleri buradan yapmaya başladık.”

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PARA TOPLAYIP ÖRGÜT ÜYELERİNE GÖNDERDİ

2019’da yapılan operasyonlar sonucunda tanıdıkları kişilerin gözaltına alınması üzerine örgütün panik ve korkuyla küçülmeye gittiğini ifade eden Muharrem G., bu süreçte “Demetevler muhasebe sorumlusu” görevini de yürüttüğünü söyledi. Para toplamaya devam ettiğini, kimin ne kadar vereceğine kendisinin karar verdiğini belirten Muharrem G., toplanan paraları ise örgüt üyelerinin ailelerine göndermeye devam ettiğini ifade etti.