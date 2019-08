FETÖ’nün gizemli kasası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün Rusya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir iddianame hazırlandı. Düzenlenen iddianamede, 29 yaşındaki Enes Gülerer’in, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan cezalandırılması istendi. İtirafçı olarak 31 FETÖ’cüyü fotoğraflarından teşhis eden Enes Gülerer’in, başka bir örgüt üyesinin ifadesiyle deşifre edildiği ve yurt dışından Türkiye’ye geldiği sırada İstanbul’da yakalandığı öğrenildi.

EV ABİSİ RUSYA İMAMIYMIŞ

İddianamede, FETÖ’nün Rusya imamının Kerim Has olduğu belirtildi. Hakkında ayrıca bir soruşturma yürütüldüğü öğrenilen Has’ın, Moskova Devlet Üniversitesi’nde yüksek lisansını yaptığı, aktif olarak televizyon yayınlarına katıldığı bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı. Şüpheli Enes Gülerer, ifadesinde, Kerim Has ile Rusya’da aynı evde kaldıklarını anlattı. Gülerer, “2009 yılında üniversite okumak amacıyla FETÖ vasıtasıyla Rusya’ya gittim. Burada beni karşılayan Abdurrahman İçyer, beni örgüt evine yerleştirdi. Kalmış olduğum örgüt evinde ev abisi Kerim Has isimli şahıstı” dedi.

FETÖ’NÜN MOSKOVA TEMSİLCİSİYLE İRTİBATLI

İddianamede, şüpheli Gülerer’in FETÖ’nün yayın organı olan ve 15 Temmuz sonrası kapatılan Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü ve eski Moskova temsilcisi Faruk Akkan ile birlikte çalıştığı belirtildi.

KARLOV SUİKASTINI ARAŞTIRMIŞ

Güler’in, Akkan ile ilgili ise şunları söyledi: “2010 yılında Türkiye’ye döndüm. 2011’de ise yeniden gittiğim Rusya’da küçük çaplı bir reklam ajansı açarak Türk şirketlerine teklifler vermeye başladım. Bu tekliflere karşılık olarak Haberrus.com editörü olan Faruk Akkan ile çalışmaya başladık. Şahsın daha sonra Rusya Cihan Haber Ajansı temsilcisi olduğunu öğrendim. Moskova’da ev abiliğini yapan Kerim Has isimli şahsın araması üzerine birkaç ay sonra Faruk Akkan ile iş birliğimiz sona erdi.” Şüphelinin yakalandığı sırada ele geçirilen dizüstü bilgisayarının imaj alma aparatının bulunması nedeniyle imajının alınamadığı ancak Enes Gülerer’in FETÖ’nün Rusya yapılanmasına yönelik bilgiler bulunduğu yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, şüphelinin telefonu üzerinde yapılan incelemeye ilişkin tespitler de iddianamede yer aldı. Buna göre, şüphelinin telefonundan, “FETÖ Rusya İmamı, Andrey Karlov ne zaman öldürüldü, maskeyle yüz değiştirme, hakim savcı elbisesi, Miraç Ural, Suriye haritasındaki Amerikan üsleri, Jitem ve Jitem Başkanı, superhaber bylock, Sanjay Virmani İnterpol” kelimelerinin araştırıldığı ifade edildi.

Şirkete nasıl ortak oldu?

İddianamede, şüpheli hakkındaki MASAK raporuna da yer verildi. Şüphelinin 2014 MİT tırlarının durdurulması olayından sonra FETÖ’nün terör örgütü olduğunu anladığını ve bu tarihten sonra örgütle irtibatının kalmadığını iddia ettiği ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütle bağlantısı nedeniyle TMSF’ye devredilen Dumankaya İnşaat A.Ş. ile yüzde 50 hissesinin olduğuna dikkat çekildi. Şüphelinin bu ortaklığa giriş tarihinin ise 21 Mayıs 2014 olduğu kaydedildi. 22 Haziran 2015 ile 15 Aralık 2016 tarihleri arasında Dumankaya A.Ş.’ye 215 bin TL para gönderdiği ifade edildi.