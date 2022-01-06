FETÖ'nün İstanbul adli yapılanması sohbetten çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) adli yapılanmasına yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda aralarında zabıt katipleri ve gardiyanların da olduğu 15 şüpheliye ilişkin soruşmanın detayları ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince incelenen büfe-ankesör kartlarında aralarında adliye ve cezaevi personellerinin olduğu şüphelilerinin onlarca ardışık grup aramaları olduğu tespit edildi.

ALBATROS’TA VERİLERİ BULUNDU

MİT ve organize şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda örgütün adalet yapılanmasına ilişkin kritik bilgiler veren gizli tanık Albatros’tan elde edilen veriler ile büfe-ankesörde adı geçen 16 şüphelinin bilgileri karşılaştırıldı.

Şüphelilerin hepsinin gizli tanık Albatros’un dijital verilerinde isimlerinin kodlanarak yazıldığı tespit edildi. Polis ve MİT, zabıt katiplerinin 5’erli sohbet gruplarının olduğunu, FETÖ sohbetlerine grup üyelerinin tamamının katıldığını ve örgüte himmet verdiklerini tespit etti. Şüphelilerin 2011’den başlayıp 2016 yılındaki darbe girişimine dek sohbetlere devam ettiği de belirlendi.

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KESİNTİSİZ ARDIŞIK ARAMA

Gözaltına alınan şüphelilerin 2013-2014 ve 2015 yıllarını kapsayan ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar uzanan süreçte kesintisiz olarak ardışık grup aramalarının olduğu ve haklarında itirafçı beyanlarının da bulunduğu da öğrenildi.

FETÖ’nün adliye ve cezaevi çalışanlarına yönelik 28 Eylül 2021’de yapılan ilk operasyonda 28 gözaltına alınan 21 şüpheliden 13’ü itirafçı olmuş ve FETÖ’nün adliye yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler vermişti. 2. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin itirafları sonrası FETÖ’nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonun genişleyeceği ve yeni operasyonların başlayabileceği de belirtildi.

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