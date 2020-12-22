Gündem FETÖnün "mahrem imamları" ile görüşen eski pilota 6 yıl hapis
ADANA

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile görüşen eski pilota 6 yıl hapis

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski subay pilota, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Temsili
Temsili

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.E. ve avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından Ankara ve İzmir'deki ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığının tespit edilmesi ve sanığa ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, M.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

6 yıl 3 ay hapis cezası

Sanık M.E, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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