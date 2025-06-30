FETÖ'nün naylon fatura oyunu

FETÖ’nün son yıllarda izlediği taktiksel dönüşüm, güvenlik birimlerinin dikkatini çekti. Örgüt, geçmişte olduğu gibi doğrudan kadrolaşma ve açık örgütlenme yöntemlerinden uzaklaşarak, daha çok görünmezlik esasına dayanan bir stratejiye yönelmiş durumda. ‘Gölgede kal’ parolasıyla hareket eden örgüt mensupları, ticaret, gıda, turizm ve hizmet sektörü gibi dikkat çekmeyen alanlarda faaliyet yürütüyor. MASAK ve emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt üyeleri adına kayıtlı olmayan şirketler üzerinden kurulan finansal ağlar, sahte fatura düzenlemeleri ve elden para transferleriyle destekleniyor. Örgütün bu yeni yapılanması, klasik hücre sistemini terk etmeden, iz bırakmadan varlığını sürdürmeyi amaçlıyor.