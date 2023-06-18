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FETÖ’nün para kuryeleri

Örgüte finans sağlayan ve toplanan paraları dağıtan 33 FETÖ’cünün kimlikleri tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan baskınlarda şüphelilerden 28’i yakalandı. Adreslerde yüklü miktarda nakit para ve altın ele geçirildi.

Şahin Şen
04:00 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik şok bir operasyona imza attı. 21 Ekim 2022’de başlatılan Gazi Turgut Arslan Operasyonu’nda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan FETÖ’cülerin beyanlarından yola çıkan İstanbul polisi yeni isimlere ulaştı. Aralarında örgüte finans sağlayan ve toplanan paraları dağıtan kuryelerin de bulunduğu 33 FETÖ’cünün kimlikleri tespit edildi.

STATÜYE GÖRE PARA

Örgütün, cezaevindeki FETÖ’cülerin ailelerine, konumlarına göre aylık, 3 aylık ya da 6 aylık dilimler halinde para aktardığı belirlendi. Kuryelerin, polis takibine takılmamak için daha önce FETÖ’den işlem görmemiş kişilerden seçildiği tespit edildi. Kuryelik yapan örgüt mensuplarının toplanan paraları zarf ve kitap içinde, cami şadırvanları ve AVM tuvaletleri gibi kamuya açık alanlarda gizli şekilde FETÖ’cülere elden teslim ettiği ortaya çıkarıldı.

NAKİT VE ALTIN

Bu şekilde örgüte para aktaran ve kuryelik yapanların adreslerini belirleyen ekipler, 33 FETÖ’cüyü yakalamak için İstanbul merkezli Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir’de 33 adrese önceki sabah şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 28 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ‘F’ serisi

1 ABD Doları, 43 bin 195 TL, 65 bin 190 dolar (1,5 milyon lira), 19 bin 300 avro (500 bin lira), 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş ve bir tabanca ele geçirildi.




#Operasyon
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#FETÖ
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