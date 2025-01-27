FETÖ’nün psikolojisi bozuldu

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar, örgütte ciddi çözülmeleri de beraberinde getirdi. FETÖ’nün kirli işlerinden haberdar olmayanların örgüt elebaşlarından hesap sormaya başlaması, büyük çatışmalara neden oldu. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra Avrupa başta olmak üzere yurt dışına kaçan militanların, kendi sorunlarıyla baş başa kalması aileleri de yıkmaya başladı. Birçok kadın FETÖ’cü ya terk edildi ya da örgütle bağını koparmadığı için eşini terk etti.

STRATEJİK EVLİLİKLER BİTİYOR

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve al-î heyet üyesi Mustafa Özcan tarafından evlendirildiği ortaya çıkmıştı. Bu tarz stratejik evlilik yapan örgüt üyeleri, yaşanan olayların ardından çareyi ayrılmakta buldu. FETÖ militanları arasında boşanma oranlarının arttığı belirtilirken, örgüt içindeki çözülmeyi engellemek isteyen sözde ‘üst düzey isimler’ psikolojik çalışmalara başladı. Özellikle ailelerin parçalandığı yönündeki iddiaların artması üzerine harekete geçilirken, “Psikolojik sorunları nasıl aşarız, ruhsal yorgunluktan kurtulma yolları nasıl olmalı, boşanmalar bizde neden artıyor?” sorularına cevap arayan programlar yapmaya başladı.

SİYASİ KONULARDAN PSİKOLOJİK KONUŞMALARA

Firari Asım Yıldırım, Said Sefa gibi daha çok örgütsel yayın yapan isimler, “Psikolojik sorunları nasıl aşarız?” konusunda uzmanlarla programlar yapmaya başladı. “Boşanma noktasına gelenlere tavsiyeler” programı Asım Yıldırım tarafından düzenlenirken, “Boşanma bir çözüm yolu mudur?” sorusuna yanıt arandı. Yıldırım, “Eşler arasında iletişim kopukluğu nasıl giderilir, boşanmalar bizde de neden artıyor?” program içeriğiyle örgüt üyelerine tavsiyeler verdi. Firari Said Sefa ise, “Psikolojik sorunları nasıl aşarız, bu filmi izlemek lazım, dünyanın en büyük çığlığı” gibi konuları işledi. Örgütün ‘vaazcıları’ olarak bilinen Hamidullah Öztürk ve Ahmet Kurucan ise sabır ve dayanma üzerine yaptığı programlarla dikkat çekti.







