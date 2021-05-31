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ANKARA

FETÖ’nün sohbetinde HSYK kulisi: Seçim öncesi bilgi toplamışlar

FETÖ’nün HSK’daki kadın ve izdivaç sorumlusu Gül K., SYK seçimleriyle ilgili kulis konuşmalarını örgüte aktardığını itiraf etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ülke genelindeki adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 71 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​FETÖ’nün sohbetinde HSYK kulisi​: Seçim öncesi bilgi toplamışlar
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’nün HSK’daki kadın ve izdivaç sorumlusu Gül K., SYK seçimleriyle ilgili kulis konuşmalarını örgüte aktardığını itiraf etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ülke genelindeki adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 71 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerin “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

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KİM ADAY, KİME OY VERELİM?

  • İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Gül K., şunları anlattı: “2012’nin ortalarında o dönem HSYK olan HSK’da çalışan memurlara sohbet verip veremeyeceğim soruldu. Ben de kabul ettim ve örgüt üyesi memurlarla sohbetler yapmaya başladım. HSYK seçimleriyle ilgili çeşitli kulis konuşmaları da oluyordu. Mesela kimin seçileceği, kimin aday olacağı, kimin kime oy vereceği gibi görüşmeler yapılmaktaydı.”

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BİLGİLERİN TAMAMINI AKTARIYORDUM

“Duyduğum bilgilerin tamamını ‘İhsan’ kod adlı Hüseyin Yaşar’a aktarıyordum. Hatta yapılan bu konuşmaların birinde sohbet grubumda bulunan S.G. isimli şahsın eşinin HSYK’da hakim olduğunu ve kendisinden kimin aday olup olmayacağı, kime oy verilip verilmeyeceği hakkında konuşmalar oldu. Bu konuşmada örgüte müzahir kişilerin seçimlerde destekleneceği konuşulmuştu, ancak ben bu seçilecek örgüte müzahir HSK üyelerinin kim olduklarını bilmiyorum.”

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