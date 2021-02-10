​FETÖ’nün şok mangalarına baskın

Operasyon kapsamında darbe girişimine katılmaktan hükümlü veya tutuklu bulunan Hava Harp Okulu’ndan daha önceden görev yapmış 107 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca Hava Harp Okulu’nda eğitim gördükleri dönem örgüt talimatına uymayan askeri öğrencileri sistematik baskı ve işkence ile istifa ettirerek FETÖ’ye bağlı öğrencilerin önünü açan çok sayıda subay tespit edilmişti. Bu yöntemle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı ele geçirmeyi hedefleyen 42 subay hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gece İstanbul merkezli 15 ilde düzenlediği eşzamanlı operasyonlarda 31 işkenceci subay yakalanarak gözaltına alındı.

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DARBEYE KATILMIŞLAR

Operasyon kapsamında darbe girişimine katılmaktan hükümlü veya tutuklu bulunan Hava Harp Okulu’ndan daha önceden görev yapmış 107 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. FETÖ’den tutuklu olup bu soruşturmada haklarında adli işlem başlatılanlar arasında Tümg. Fethi Alpay, Tuğg. Bekir Ercan Van, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timinde yer alan Binbaşı Taner Berber, yine o gece TBMM’yi bombalama emrini veren eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, üsteğmen Kerime Güney ve Müslüm Macit gibi isimler de yer aldı.

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MAĞDUR SAYISI 780

Hava Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen veya ayrılmak zorunda bırakılan öğrencilerin sayısının tespiti amacıyla Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’nden bu öğrencilere ait dosyalar istendi. Yapılan incelemelerde, kurumdan 2006-2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının 780 olduğu belirlendi. Ayrıca savcılığın soruşturma kapsamında okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin 15 yıllık sağlık raporlarını talep ettiği, raporlar üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde işkence izlerinin tespit edildiği öğrenildi.