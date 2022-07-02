Şok mangası işkencecilerine operasyon: 10’u polis tarafından yakalandı

FETÖ’den olmayan askeri öğrencileri, askeri okullardan ayrılmaları için şok mangalarına alıp işkence eden FETÖ’cülere yeni operasyon. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün işkenceci olarak kullandığı eski askerlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 emekli albay, tamamı ihraç 3 binbaşı, 9 yüzbaşı ve 3 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verdi.

10 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör polisi, şüphelilerden 10’unu kıskıvrak yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan; örgütün sözde eğitim yapılanmasına da darbe vuruldu. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 3’ü aktif görevde 11 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 3 ilde yapılan baskınlarda şüphelilerden 6’sı gözaltına alındı.

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