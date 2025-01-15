FETÖ’nün soru hırsızları yakalandı

Ankara’da FETÖ’ye yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında, örgütün sınav sorularına ilişkin usulsüzlükleri deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün 2012 yılında Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına yönelik hileli faaliyetleri belirlendi.

KİMLİKLER BELİRLENDİ

Başsavılık soruşturma sürecinde, örgüt mensuplarının yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek bu bilgileri kendi mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüphelinin kimlikleri belirlendi. İtirafçı ifadelerini değerlendiren Başsavcılık, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verdi. Bazı şüpheliler yakalanırken, tamamı için çalışmalar devam ediyor.

100 ŞÜPHELİ KISKAÇ’A ALINDI

Öte yandan FETÖ’ye yönelik 23 ilde Kıskaç-34 operasyonları düzenlendi. Son bir haftadır devam eden çalışmalarda 110 şüpheli yakalandı. Operasyonlara yönelik Sosyal medya hesabından bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yakalanan şüpheliler; örgütün 'akademisyen, askeri ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu” diye konuştu.

ÇOK MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda çok miktarda Türk lirası, döviz ile doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı. Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.







