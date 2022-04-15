FETÖ’nün yeni haberleşme yöntemleri deşifre edildi: Talimatlar havale ve EFT’den

FETÖ’nün 2018'den bu yana yeniden yapılanmasını takip eden istihbarat birimleri, örgütün yeni haberleşme araçları ve iletişim yöntemlerini deşifre etti. Örgüt içi haberleşmede kullanılan ByLock, Falcon, KakaoTalk, Eagle, Viber, Line ve Skype gibi internet tabanlı uygulamaları 15 Temmuz’dan sonra deşifre olan FETÖ’nün; 2018’den bu yana Signal üzerinden haberleşme sağladığı ortaya çıkarıldı. Tedbiri elden bırakmayan örgütün Signal dışında, ikinci el eşya satışı uygulamaları ve bankalar üzerinden haberleştiği de tespit edildi.

HER MESAJA SEMBOL

2018 yılı ile birlikte güncel yapılanma içerisinde faaliyet gösteren FETÖ’cülerin akıllı telefonlarına Signal kurduğu ve haberleşmeyi bu program üzerinden sağladığı saptandı. Signal ve internet tabanlı diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kuran FETÖ’nün, örgüt içi gizliliğin sağlanması ve dışarından sızmaları engellemek için “her yazışmanın başına bir sembol konularak mesaj gönderilmesini istediği” ortaya çıktı. Mesajların başına konulacak sembolü örgüt içindeki üst düzey bir ismin belirleyip kişilere ilettiği, sembolü yine aynı kişinin değiştirip yenisini belirlediği de yakalanan itirafçıların beyanlarına yansıdı.

İkinci el satış sitelerinde sahte ilanlar veren örgüt üyeleri, ilanlar üzerinden mesajlaşmış.

SEMBOL YOKSA NE OLUYOR?

Örgütün semboller üzerinden şifreleme yaparak mesajlaştığını güncel yapıya yönelik operasyonda gözaltına alınan H.S. anlattı. H.S. ifadesinde “Bu sembol yazışma başına yazılır, sonrasında ne yazmak istiyorsa o yazılır. Örneğin ‘? Merhaba’ şeklinde yazıldıysa bunu yazan kişinin kendisi olduğu, ‘?’ sembolü olmadan ‘Merhaba’ yazıldıysa bunu yazanın farklı biri olduğu düşünülür. Eğer bu sembol konuşma başında yer almıyorsa, telefonun başkaları tarafından ele geçirildiği düşüncesi oluşur. Bu nedenle yazılanlara cevap verilmez ve mesaj grubu kapatılır” dedi.

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FETÖ'cüler örgüt üyelerine düşük miktarlı EFT ve havale geçip açıklamaya da ileteceği talimatı yazmış.

KİMİN AKLINA GELİR

İstihbarat birimlerinin örgütün güncel yapılan-masındaki haberleşme yöntemlerine ilişkin yaptığı çalışmada ilginç bilgilere de ulaşıldı. FETÖ’cülerin bankalar üzerinden düşük miktarlı havale-EFT ve benzeri para gönderme işlemleri yaparak, yapılan işlemin açıklaması üzerinden örgütsel talimat gönderip aldığı tespit edildi. Örgütün ikinci el eşya satışı yapılan internet uygulamalarına üye olup eşya alıp satıyormuş gibi yaptığı ve bu yolla örgüt içi haberleşmeyi sağladıkları da belirlendi. FETÖ’nün uluslararası saadet zinciri olarak bilinen, çoğunlukla kozmetik ve sağlık ürünleri satan network firmalarına üye olduğu ve ticari amaçlı firma içi görüşme kılıfıyla örgütsel görüşmeler yaptığı da ortaya çıkarıldı.

GÜNDEM FETÖ'nün haberleşme yöntemi deşifre oldu: Oyun odalarında buluşuyorlarmış!