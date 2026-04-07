FETÖ'ye yönelik KPSS soruşturmasında 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 2012 yılı KPSS ile hâkimlik ve savcılık sınavlarına yönelik usulsüzlük iddialarıyla ilgili 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonla yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

SORULAR ÖNCEDEN DAĞITILDI

Soruşturma dosyasına göre, bazı şüphelilerin örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları, sınavlardan önce usulsüz şekilde ele geçirilen soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlendi. Diğer bazı şüphelilerin ise bu soruları temin ederek sınavlara hazırlandıkları tespit edildi.

'MAHREM EVLERDE' SINAV HAZIRLIĞI

Şüphelilerin, örgüt tarafından oluşturulan ve “mahrem” olarak nitelendirilen çalışma evlerinde kalarak sınavlara hazırlandıkları, bu kapsamda örgütle iltisak ve irtibatlarına ilişkin çok sayıda delil bulunduğu kaydedildi.

KAMU GÖREVLİLERİ DE LİSTEDE

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında daha önce ihraç edilmiş hâkim ve savcılar, vergi müfettişleri, BTK, Tapu ve Kadastro ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yanı sıra sivil şahısların da yer aldığı öğrenildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR